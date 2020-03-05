Идеальный подарок на 8 марта. Какой он?

Инновации

8 Марта – праздник, когда ни одна дама не желает остаться без внимания. Не важно, ходит она в школу или уже давно нянчит внуков, праздник весны актуален для всех представительниц прекрасного пола, независимо от возраста. Поэтому большинство мужчин уже мечутся в поисках подарка, стараясь найти именно тот, который поможет зеркально ответить на презент, подаренный на День защитника или на День всех влюбленных.

Проявлений внимания, заботы и любви к женщине не бывает много, часто их недостает в суете повседневности. Приход весны, а тем более 8 марта – отличный повод одарить прекрасных представительниц женского пола полезными гаджетами. Это могут быть: плойка, наушники, фен, мультиварка, портативная акустика или стильный смартфон, например, vivo V17, выполненный в необычном корпусе неоново-синего или перламутрово-розового цвета. Это новый продукт для украинской аудитории, который уже с декабря продается в Украине. Отличный гаджет, по приемлемой цене, который идеально подходит для девушек. В чем же его превосходство, и почему она будет в восторге именно от него?

Vivo V17 – самый технологичный смартфон не за все деньги мира

В смартфоне vivo V17 сочетаются самые топовые фишки:

подэкранный сканер отпечатков пальцев;

безупречный индивидуальный дизайн с основной камерой в виде ромба;

Quad-камера с искусственным интеллектом для удачных фоточек;

32-мегапиксельная фронталка для крутых селфи.

Невероятный Halo Full Viewдисплей погружает в происходящее. В эти идеальные пропорции и безрамочный экран невозможно не влюбиться, он по-настоящему затягивает. Картинка выглядит невероятно насыщенно и четко, а все благодаря матрице Super AMOLED и соотношению сторон 19.5:9. Еще одна фишка смартфона - функция Always On Display, она позволяет в любой момент посмотреть время, день недели и уведомления даже на заблокированном экране.

Чтобы твоя девушка была всегда на связи

Надоели вечные отговорки про разряженную батарею? Подари ей vivo V17! В смартфоне используются инновационные технологии сбережения энергии, благодаря чему vivo V17 минимально расходует батарею, а значит 100% заряда аккумулятора хватит до двух дней активного пользования. Фирменная технология двойной быстрой зарядки vivo позволяет восстановить запас энергии за считанные минуты. Больше не придется брать с собой Power Bank или тратить драгоценное время на зарядку смартфона, а значит она точно не опоздает на свидание.

Трендовые фишки

Vivo V17 создан для тех девушек, которые хотят быть в тренде. Он оснащен технологией распознавания лица и сверхбыстрым подэкранным сканером отпечатком пальцев. Получить доступ к смартфону и информации, находящейся в нем можно просто посмотрев на него или коснувшись экрана. А специальные анимационные эффекты сделают процесс разблокировки забавным и интересным.

Благодаря модулю NFC, смартфон превращается в полноценную банковскую карточку, что позволяет быстро обмениваться информацией и пользоваться различными платежными сервисами и приложениями с максимальным комфортом.

Ей точно понравится трендовый дизайн

Невероятный градиентный корпус с мягким переливом не оставит ее равнодушной. В дизайне vivo V17 сделан упор на современную эстетику и премиум исполнение. Купи ей телефон, который переливается на свету от нежного голубого до насыщенного фиолетового, напоминая мерцание ночного звездного неба. Разве можно перед этим устоять? Если ей больше нравятся светлые оттенки, то присмотрись к vivo V17 в нежно-розовом цвете, который плавно переходит в белый. Выбор за тобой, ведь ты точно знаешь ее вкусы и предпочтения.

Для ее лучших селфи

Фронталка в 32 Мп с Ultra HD-разрешением и огромным количеством специальных возможностей создает только идеальные фото. Можно забыть о неудачных ракурсах, размытых кадрах или красных глазах. Все недостатки устранят технологии искусственного интеллекта, и подчеркнут ее привлекательность. Такие селфи можно постить в Instagram без обработки, и они соберут максимальное количество лайков.

Ее лучший камерофон

Теперь все ее фотографии будут выглядеть идеально. Об этом позаботится Quad-камера с технологией AI. Достаточно сделать один снимок, как в галерее появится качественное, четкое и максимальное детализированное фото. Искусственный интеллект поможет сделать фотографию более естественной и яркой, найти идеальные пропорции. Благодаря сверхширокоугольной камере с углом обзора 120 градусов, в кадр без проблем поместится даже самая большая компания, поэтому можно делать классные снимки на тусовках, посиделках с друзьями и семейных праздниках. Благодаря искусственному интеллекту камера моментально понимает «ее замысел» и адаптирует настройки в соответствии с условиями съемки.

Мощный процессор для быстрой обработки фотографий и моментального ответа на сообщения

Vivo V17 рассчитан на работу в режиме многозадачности. Для этого у него есть 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 665 и 8 Гб оперативной памяти. Такая начинка позволяет работать в нескольких программах одновременно, играть в «тяжелые» игры или редактировать фотографии в современных фоторедакторах. А для хранения большого количества фотографий предусмотрено встроенное хранилище объемом 128 Гб – места хватит для всего, и еще останется для любимой музыки и фильмов.

Согласись, это идеальный подарок на 8 марта!