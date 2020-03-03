Маски, зонтики и готика: главные тренды уличного стиля на Неделе моды в Париже

2020-03-03 20:20:31

44 0

Хоть по Европе и "гуляет" коронавирус, но он не стал причиной, по которой французские модницы согласились пропустить Неделю моды

Парижская неделя моды в самом разгаре. И хоть Лувр закрыт, а президент Франции Эммануэль Макрон отменяет все рабочие поездки, намеченные на эту неделю, показы ведущих дизайнеров никто не отменял. И гости, хоть и вооружились средствами защиты, но все же пришли посмотреть на новые коллекции.

В Париже этим днями было дождливо, поэтому одним из обязательных аксессуаров на Неделе моды стал зонтик. А кто не озаботился взять его с собой, тот прикрывался собственной дизайнерской сумочкой, или просился к более предусмотрительным знакомым.

неделя моды, неделя моды в париже, уличная мода, street style

неделя моды, неделя моды в париже, уличная мода, street style

Также в этом году модницы предпочли черный цвет всем прочим и готический стиль. Снова в трендах грубые ботинки, платья в викторианском стиле и драматические образы. Но клетка-шотландка также оказалась популярна. Причем клетчатым должно было быть все.

неделя моды, неделя моды в париже, уличная мода, street style

неделя моды, неделя моды в париже, уличная мода, street style

Погода позволяла, так что выбор обуви был ограничен исключительно фантазией обладательницы. Встречались сапоги, босоножки и даже японские сандалии-гэта.

неделя моды, неделя моды в париже, уличная мода, street style

Но особое внимание гости показов уделили сумочкам. Они были всех форм и размеров. Даже в форме пирамид и животных. Если правила дефиле не позволяют взять с собой домашнего любимца, пусть о нем напоминает хоть сумка подходящей формы.

неделя моды, неделя моды в париже, уличная мода, street style

неделя моды, неделя моды в париже, уличная мода, street style

В трендах оказались и головные уборы - подиктованные религией и культурными особенностями, или же просто желанием выделиться и дополнить свой наряд. 

неделя моды, неделя моды в париже, уличная мода, street style

неделя моды, неделя моды в париже, уличная мода, street style

Не обошлось и без обязательных аксессуаров, продиктованных обстоятельствами – бутылочки с антисептиком и маски. Но это все-таки Неделя моды, так что обычная медицинская – это слишком просто. Те, кто пришли посмотреть на новые коллекции выбрали маски, подходящие к образу в целом.

неделя моды, неделя моды в париже, уличная мода, street style

Материал подготовлен отделом новостей. Все фото из открытых источников.

Как ранее писал Фокус:

Loading...