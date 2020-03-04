Рокерское платье и темное пиво: Кейт Миддлтон с принцом Уильямом отправились в Ирландию

2020-03-04 12:49:22

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Герцоги Кембриджские уехали на родину Святого Патрика с официальным визитом

После того, как принц Гарри с Меган Маркл отказались исполнять официальные обязанности членов королевской семьи, большая часть подобных представительских обязанностей легла на принца Уильяма и Кейт Миддлтон. И сейчас они находятся с официальным визитом в Ирландии. Цель, смягчить эффект от Брекзита и провести несколько встреч с первыми лицами государства. Об этом пишет Daily Mail.

Но поездка оказалась куда более расслабленной нежели подобные. Днем герцогов Кембриджских ждала встреча с президентом Ирландии Майклом Хиггинсом и его супругой. А также их собакой, бернским зенненхундом Бродом ("Гордость" по-ирландски). К слову, у ирландского президента есть еще один пес этой же породы по имени Сиода ("Шелк") и он часто берет их с собой на официальные встречи. Принц Гарри во время своих прошлых визитов также удостоился чести познакомится с президентскими собаками.

кейт миддлтон, гиннесс, пиво, ирландия, дублин

кейт миддлтон, гиннесс, пиво, ирландия, дублин

кейт миддлтон, гиннесс, пиво, ирландия, дублин

А вечером принц с женой отправились в известный дублинский паб Gravity из которого открывается прекрасный вид на город и в котором подают настоящий ирландский Гиннесс.

кейт миддлтон, гиннесс, пиво, ирландия, дублин

кейт миддлтон, гиннесс, пиво, ирландия, дублин

кейт миддлтон, гиннесс, пиво, ирландия, дублин

Примечательно, но для своего визита Кейт решила выбрать наряды исключительно зеленого цвета. Зеленый является традиционным цветом Ирландии, что восходит еще к самой гэльской традиции. В свое время в "любимчики" он попал исключительно благодаря Святому Патрику – покровителю "зеленого острова", который принес в Ирландию письменность и изгнал из нее всех змей. Проповедуя христианство, он использовал в качестве примера трилистник клевера.

кейт миддлтон, гиннесс, пиво, ирландия, дублин

И для вечера в пабе Кейт выбрала настоящий "рокерский наряд" от бренда The Vampire’s Wife, основанным женой известного поэта и певца Ника Кейва.

Поклонницами этого бренда также являются принцесса Беатрис, Джиллиан Андерсон и Марго Робби.

Как ранее писал Фокус:

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