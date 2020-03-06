Джоан Роулинг, Мадонна и Леди Ди: Time назвал 100 женщин столетия

И каждой посвятили обложку в оригинальном стиле журнала

Американский журнал Time решил устранить историческую несправедливость и назвать 100 женщин, которые повлияли на ход истории в течение последнего столетия. Для каждой из них нарисовали обложку в лучших традициях издания.

Проект "100 женщин года" включает среди прочих портреты Коко Шанель (1920), Вирджинии Вулф (1929), Фриды Кало (1938), Симоны де Бовуар (1949), Мэрилин Монро (1954), Жаклин Кеннеди (1962), принцессы Дианы (1987), Мадонны (1989) и Греты Тунберг (2019).

С 1927 года Time ежегодно вручал премию "Мужчина года", которую в 1990-м переименовали в "Человека года". За всю историю издания женщины украшали обложку всего 11 раз. Проект запустили, чтобы исправить эту историческую несправедливость. Он показывает, кто бы украшал обложки Time, если бы звание "Человек года" с 1927 года присуждалось только женщинам.

Для каждого периода времени были заказаны портреты, отражающие стиль в котором тогда делались портреты на обложку: изображения углем, трехмерные бумажные скульптуры, фотоколлажи и деревянные скульптуры. Редакция специально пригласила художников.

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Так, Бейонсе для обложки 2014 года нарисовала художница из Нью-Йорка Тойин Оджи Одутола. "Я захотела выразить ее радость и удивление от того, как она вдохновляет всех нас следовать за своим творчеством, но не терять себя", - пояснила художница.

Художница Шана Уилсон написала портрет судьи-правозащитницы Рут Бейдер Гинзбург. Рут стала второй женщиной-судьей Верховного Суда США. В 1975 году она добилась того, чтобы вдовцу выплачивали пособия по утрате кормильца в рамках программы Social Security. Программа позволяла получать пособие во время ухода за детьми вдовам, но не вдовцам. Гинзбург утверждала, что статут дискриминирует мужчин, не предоставляя им той же защиты, что и женщинам. Также она добилась того, чтобы женщин стали принимать в Военный институт Вирджинии, престижное офицерское образовательное учреждение.

Лаветт Баллард делает коллаж из снимков четырех темнокожих активисток, которые боролись против закона о сегрегации, отказываясь уступать свои места в автобусах белым. Наиболее известно имя Роза Паркс, позже к ней присоединились Клодетт Колвин, Мэри Луиз Смит и Аурелия Броудер.

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