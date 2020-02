Звезда сериала "Секс в большом городе" снялась в феминистском ролике

Синтия Никсон стала главной героиней нового ролика в журнале Girls Girls Girls



Синтия Никсон наиболее известна ролью юристки Миранды Хоббс в сериале "Секс в большом городе", но актриса радикально отличается от своей героини. Так, недавно она стала главной героиней нового ролика в журнале Girls Girls Girls.

Режиссером видеоролика Be a Lady They Said ("Будь леди", – говорили они) стал Пол Маклин, а продюсером – Клер Ротштайн. Автор слов, которые произносит Синтия - блогер Камилла Рейнвилль, которая в декабре 2017 года опубликовала в своем блоге эту речь. В видео Синтия Никсон озвучила навязанные обществом правила, по которым вроде как должны жить женщины и которые касаются их внешнего вида и поведения.

"Будь леди, – говорили они. Не говори слишком громко. Не говори слишком много. Не будь напуганной. Почему ты такая несчастная? Не будь сукой. Не будь такой наглой. Не будь такой эмоциональной, не плачь, не кричи, не ругайся. Ты когда-то станешь доброй женой. Возьмешь его фамилию. Ты переписала свое имя? Сумасшедшая феминистка. Роди ему детей. Ты не хочешь детей? Когда-нибудь захочешь. Ты изменишь свое мнение", - произносит Синтия, а ее речь сопровождается ярким видеорядом.

Синтия Никсон в 2018 году баллотировалась на пост губернатора штата Нью-Йорк от демократов, однако проиграла действующему губернатору Эндрю Куомо.

Синтия – открытая лесбиянка. С 2004 года она состояла в отношениях с активисткой Кристин Маринони. В 2012 году пара поженилась.

