Сатира и черный юмор: появился трейлер минисериала про Екатерину Великую

Главные роли в сериале исполнят Эль Фаннинг и Николас Холт

В Сети появился трейлер грядущего минисериала под названием "Великая", который через месяц выходит на телеканале Hulu. В нем расскажут историю становления императрицы Всероссийской, Екатерины ІІ Великой. Об этом пишет Daily Mail.

Но новая телесага будет радикально отличаться от уже существующих, потому что сняли ее в сатирическом ключе с огромным количеством "черного" юмора.

Роль урожденной Софии Августы Фредерики Ангальт-Цербстской, впоследствии императрицы Екатерины ІІ, исполнила Эль Фаннинг, а роль Петра III Федоровича, российского императора и внука Петра І – британский актер Николас Холт, известный по ролям в фильмах "Безумный Макс" и "Фаворитка".

Хоть в трейлере и показаны некоторые комичные ситуации, но создатели сериала настаивают, что их произведение основано на реальных фактах. Премьера сериала состоится 15 мая.

Известно, что Петр III не любил свою жену, о чем прямо ей заявлял, и о чем она писала в дневниках и супружеских отношений между ними практически не существовало. Они изменяли друг другу, а после двух выкидышей и рождения сына Павла, супруги окончательно рассорились. Через 17 лет Петр был свергнут с престола и погиб при невыясненных обстоятельствах, а на престол взошла его нелюбимая жена.

Как ранее писал Фокус:

Ранее на телеканале НВО вышел драматический сериал "Екатерина Великая" со звездой британского и мирового кинематографа Хелен Миррен. В основу сюжета сериала легли драматические события последних лет правления Екатерины и ее отношения с фаворитом Григорием Потемкиным.