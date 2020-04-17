Праздничная диета. Топ-5 идеальных салатов на Пасху

19 апреля мы отмечаем Пасху, празднование которой обещает быть не совсем традиционным. Мы продолжаем сидеть на карантине, и, конечно же, плотная еда – не самый лучший выбор для праздничного стола

Как обычно, мы запасаемся пасхальными куличами, украшаем яйца и ждем чуда воскрешения. Но в этот раз лучше не переедать и не злоупотреблять жирной пищей и алкоголем. Куда полезнее сосредоточиться на салатах – они станут отличной альтернативой для праздничного стола, которая в будущем может неплохо прижиться в вашем пасхальном меню.

Фокус выбрал несколько вкусных рецептов, опубликованных на сайте популярного британского ресурса tasteofhome.com.

Салат вегетарианский рубленый

Ингредиенты

3 чашки мелко нарезанной свежей брокколи

3 чашки мелко нарезанной цветной капусты

3 стак. мелко нарезанного сельдерея

2 чашки замороженного горошка (талого)

6 полосок бекона, приготовленного и раскрошенного

1–1/3 стак. майонеза

1/4 стак. сахара

2 ст. ложки тертого сыра пармезан

1 ст. ложка яблочного уксуса

1/4 ч. ложки соли

3/4 стак. соленого арахиса

Приготовление

В большую миску положите первые пять ингредиентов. В отдельной посуде смешайте майонез, сахар, сыр, укус и соль. Соедините обе части салата и перемешайте их. Непосредственно перед подачей добавьте арахис.

Не выбрасывайте оставшиеся вкусные стебли брокколи. Просто очистите внешний слой овощным ножом, затем нарежьте и наслаждайтесь.

Заправьте, используя майонез с низким содержанием жира и добавив еще три чашки любых нарезанных овощей.

Этот салат легко можно изменить. Добавьте немного бритой брюссельской капусты или вместо арахиса положите семена подсолнечника. Попробуйте добавить изюм или сушеную клюкву.

Сытный салат из шести слоев

Ингредиенты

1–1/2 чашки сырых макаронных изделий

1 ст. ложка растительного масла

3 чашки тертого салата

3 больших яйца, сваренных вкрутую и нарезанных

1/4 ч. ложки соли

1/8 ч. ложки перца

2 чашки измельченной вареной куриной грудки

1 пакет (10 унций) замороженного гороха (талого)

Заправка

1 стак. майонеза

1/4 стак. сметаны

2 стебля зеленого лука, предварительно порезанного

2 ч. ложки дижонской горчицы

Посыпка

1 чашка тертого твердого сыра

2 ст. ложки рубленой свежей петрушки

Приготовление

Приготовьте макароны согласно указаниям на упаковке и промойте холодной водой. Сбрызните маслом и перемешайте.

Поместите салат в стеклянную миску для сервировки; Выложите все ингредиенты послойно. Завершите блюдо слоем с пастой и яйцами. Посыпьте солью и перцем. В небольшой миске смешайте ингредиенты для заправки и перемешайте с салатом. Охладите готовое блюдо, накрыв крышкой и оставив на несколько часов или на ночь.

Непосредственно перед подачей посыпьте сыром и петрушкой.

Можно выбрать другие зеленые ингредиенты для салата, если вы их предпочитаете. Детский шпинат и перечная руккола – отличный выбор.

Заправьте с помощью нежирной сметаны и майонеза.

Салат из шпината с теплой заправкой из бекона

Ингредиенты

3 полоски бекона нарезанные

2 ст. ложки красного винного уксуса

1 небольшой зубчик чеснока измельченный

1/2 ч. ложки упакованного коричневого сахара

1/2 ч. ложки дижонской горчицы

1/4 ч. ложки соли

1/8 ч. ложки молотого перца

Мускатный орех молотый

1/4 стак. оливкового масла

6 унций свежего детского шпината (около 8 чашек)

1/3 стак. красного лука, тонко нарезанного

4 больших яйца, сваренных вкрутую и нарезанных

Приготовление

Пожарьте бекон в сковороде на среднем огне до хрустящей корочки, периодически помешивая. Используя деревянную ложку, выложите его в бумажное полотенце и дайте стечь жиру.

Сделайте заправку из уксуса, чеснока, коричневого сахара, горчицы и приправы. Полученную смесь подогрейте на плите в сковороде или сотейнике, периодически помешивая. Перелейте соус в маленькую миску и добавьте половину бекона.

Положите шпинат, лук и яйца в большую посуду; перемешайте с теплой заправкой. Посыпьте оставшимся беконом и подавайте к столу.

Салат с беконом и горошком

Ингредиенты

4 чашки замороженного горошка (талого)

1/2 чашки тертого острого сыра чеддер

1/2 стак. салата

1/3 стак. нарезанного красного лука

1/4 ч. ложки соли

1/4 ч. ложки перца

4 полоски бекона, предварительно приготовленные и раскрошенные

Смешайте первые шесть ингредиентов, чтобы они пропитались. Охладите готовое блюдо, накрыв и оставив его не менее чем на 30 мин. Перед подачей на стол смешайте с измельченным беконом.

Острый картофельный салат с редиской

Ингредиенты

½ кг красного картофеля, порезанного кубиками

3 столовые ложки и 2/3 стак. белого винного уксуса, взятые раздельно

8 больших яиц, сваренных вкрутую и нарезанных

6 редисок, тонко нарезанных

1/2 стак. фарша

1 стак. пахты

1/2 стак. майонеза

2 ст. ложки горчицы

1 ст. ложка рубленого лука

1 ст. ложка укропа

1/4 ч. ложки соли

1/4 ч. ложки перца

Поместите картофель в кастрюлю, залейте водой. Доведите до кипения. Накройте крышкой и варите до готовности. Воду сцедите. Сразу полейте тремя столовыми ложками уксуса.

Готовый картофель положите в большую миску. Добавьте яйца, редис и лук. В маленькой миске смешайте пахту, майонез, горчицу, лук, укроп, соль, перец и оставшийся уксус. Полить картофель смесью и аккуратно размешать, чтобы он пропитался. Охладите перед подачей к столу.