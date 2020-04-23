Бренд Supreme выпустит благотворительную футболку для помощи бездомным

Дизайн принта придумал художник Такаши Мураками

Пандемия COVID-19 принесла бренду Supreme, как впрочем и другим брендам, много проблем: физические магазины закрыты, новые коллекции никто не покупает. Остались только продажи онлайн, но сейчас не у всех есть деньги на обновку. Так что культовый бренд решил выпустить благотворительные футболки. Об этом пишет HITC.

Уже завтра, 24 апреля, Supreme выпустят благотворительную футболку. Все средства от продажи вещи пойдут на помощь нуждающимся.

Фото: Instagram supremenewyork

Белую футболку украсили логотипом марки с фирменным цветочным принтом художника Такаши Мураками, а на спине сделали пометку COVID-19. Модель будет стоить 60 долларов, а купить ее смогут только жители США и Канады. Впрочем, как это уже бывало и ранее, не исключено, что эксклюзивная одежда появится на вторичном рынке.

Такаши Мураками на фоне своего произведения/Фото: The Other magazine

Все средства от продажи поступят в благотворительную организацию Help USA, которая занимается поддержкой бездомных и бедных семей – в период пандемии эти люди находятся в зоне риска.

Первый магазин Supreme появился в 1994 году на Манхеттене, продавал вещи для скейтбордистов, хип-хоперов и рокеров. Однако со временем бренд приобрел статус культового.

Как ранее писал Фокус:

Звезда "Отчаянным домохозяек", Ева Лонгория, решила устроить распродажу обуви своего бренда. Так, 10% от стоимости каждой единицы бренда @eobuwie пойдут на помощь людям, заболевшим коронавирусом. Средства будут направлены в поддержку университетской больницы Карола Марцинковского в Зеленой Горе.