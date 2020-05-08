Ведущая программы "Орел и решка. Шоппинг" заразилась коронавирусом

Мария Ивакова рассказала, что болезнь протекает в легкой форме

Известная ведущая сообщила, что подхватила коронавирус. Причем, где это и когда это произошло – Мария Ивакова не знает. Об этом она написала в Instagram.

"Все мои тесты на COVID-19 оказались положительными", - заявила Ивакова. Мария также рассказала, что болезнь протекает в легкой форме. Ведущая рассказала, что врач уже прописал ей "мощную противовирусную терапию" и озвучила симптомы.

"Температуры нет, а из симптомов только ломота в мышцах и отсутствие обоняния... Пью много воды, сплю и позитивно мыслю", - поделилась телеведущая.

Фото: Instagram maria_ivakova

Также она отметила, что у ее партнера по танцам в российской версии программы "Танцы со звездами" и у ее бойфренда тесты отрицательные. Но теперь ее ждет две недели самоизоляции.

Как ранее писал Фокус:

Актриса Ольга Куриленко, которая более двух недель назад сообщила, что заболела коронавирусом и подробно рассказывала о своем состоянии, написала в Instagram, что выздоровела. Актриса сообщила, что ее состояние улучшилось, температура ушла, осталась только легкая усталость. И она смогла провести время с сыном.