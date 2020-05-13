Дочь актеров Джуда Лоу и Сэйди Фрост покоряет мир моды и успела сняться для кампейна Peekabo

"Я с самого детства любила моду, поэтому для меня было вполне естественно приблизиться к этому миру", - рассказала Айрис Лоу, которая решила посвятить свю жизнь моделингу. В свободное время 19-летняя модель занимается пошивом одежды. Об этом пишет Hello.

На снимках кампейна для Fendi Айрис позирует с сумками бежевых оттенков в отельной комнате. Фотографом кампании стал Стефен Грап, стайлинг взяла на себя Лора Бьянки. Автором видео стал режиссер Пол Херрман, автор кампаний Prada.

В пресс-службе модного дома Fendi называют обновленную сумку it-bag: по словам бренда, она идеально сочетается как с девичьими пастельными оттенками, так и с "мальчишеским" стилем tomboy.

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