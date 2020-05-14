Наследный герцог Люксембурга Гийом показал первые фото своего сына

2020-05-14 20:51:49

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Первенец герцога родился четыре дня назад

38-летний наследный герцог Люксембурга Гийом и 36-летняя герцогиня Стефания впервые стали родителями — у них родился сын Шарль, который уже находится с родителями дома. Первые фотографии наследника были сделаны во время его выписки вместе с мамой из родильного отделения. Об этом пишет Luxembourg Times.

Герцогиня Стефания вышла из роддома имени Великой княгини Шарлотты с ребенком на руках и в защитной маске (в таких же были все врачи, сопровождавшие ее, и принц Гийом). По сообщениям прессы, монаршая чета, поблагодарив медицинских работников и сделав серию снимков, уехала в замок Фишбах, что в центре Люксембурга.

герцог гийом, люксембург

герцог гийом, люксембург

герцог гийом, люксембург

Позже счастливый отец показал несколько снимков первенца на официальном Twitter герцогской семьи.

герцог гийом, люксембург

герцог гийом, люксембург

Все фото: Twitter  Cour Grand-Ducale

Их сын, Шарль Жан Филипп Жозеф Мария Гийом, является вторым в очереди на престол. Принц Гийом уже дал небольшое интервью прессе.

"В нашей жизни наступил самый потрясающий день. Возможность стать отцом и матерью — самая волшебная вещь для пары", — сказал герцог.

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