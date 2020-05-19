"Моя дружная семья": Сара Фергюсон поделилась селфи с опальным принцем Эндрю и дочерями

Герцогиня Йоркская поддерживает бывшего мужа, замешанного в секс-скандале

Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская, продолжает поддерживать бывшего мужа, принца Эндрю, даже после секс-скандала, в котором он оказался замешан и запостила семейное селфи с ним и дочерями, - принцессами Беатрис и Евгенией. Об этом пишет Express.

60-летние принц Эндрю и Сара Фергюсон развелись в 1996 году, но продолжают поддерживать хорошие отношения и даже живут в одном доме: семейном имении под Лондоном. К тому же, хоть в Великобритании и относятся сейчас неприязненно к второму сыну королевы Елизаветы, а сама она лишила его денежного содержания и перестала приглашать на семейные торжества, но его связь с бывшей женой благотворно влияет на его имидж.

Сару Фергюсон, которую прозвали в народе "Ферги", любят за ее благотворительную деятельность, - она патронесса нескольких основанных ею же фондов, - ее веселый нрав и скандальные выходки. А еще за простоту в обращении, она даже снималась в одном из эпизодов сериала "Друзья", где играла саму себя – экстравагантную герцогиню.

Свадьба Сары Фергюсон и принца Эндрю

С принцем Эндрю они разошлись в 1992 году, официально развелись в 1997 году.

В 2005 году принц Эндрю оказался втянут в скандал вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, с которым он познакомился в 1990-е годы: Эпштейна обвинили в сексуальной связи с несовершеннолетней, и на суде по делу Эпштейна свидетельница Вирджиния Робертс заявила, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, финансист принуждал ее заниматься сексом с ним и другими мужчинами, включая принца Эндрю. В 2008 году Эпштейн, пойдя на сделку со следствием был приговорен к 18 месяцам лишения свободы. Принц Эндрю не прервал отношений с Эпштейном и после его освобождения несколько раз гостил у него дома в Нью-Йорке. 6 июля 2019 года Эпштейн был вновь задержан и в ходе предварительного следствия покончил с собой в тюремной камере

И после скандала Ферги стала чаще напоминать миру о своих прекрасных отношениях с бывшей мужем. Месяц назад Сара помогла Эндрю упаковать подарки для медработников, поддержав благотворительную акцию. Ее помощница, опубликовавшая те кадры в сети, назвала семью герцога и герцогини Йоркских "надежной и крепкой".

Фото: Instagram antoniamarshall

А под последним опубликованным в соцсетях фото герцогиня написала, что "гордится дружной, любящей семьей".

Как ранее писал Фокус:

На время расследования, связанного с секс-скандалом, Герцога Йоркского отстранили от исполнения обязанностей члена королевской семьи.