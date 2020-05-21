Синди Кроуфорд поделилась рецептом любимого смузи

Знаменитая модель рассказала, как ей удается выглядеть в 54 года на 35

Супермодель Синди Кроуфорд считает, что ее лайфхаки могут пригодиться многим женщинам для достижения результатов в красоте и здоровье. Как рассказала знаменитость в своем Instagram, она каждое утро начинает со стакана зеленого смузи.

Синди считает рецепт простым и оптимальным, отличным вариантом для утренней трапезы. На это, утверждает модель, вы потратите не больше пяти минут.

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Рецепт напитка:

Ингредиенты для зеленого смузи:

Миндальное молоко — ½ стакана

Замороженный банан — 1/3

Свежий шпинат — 1 стакан

Свежая мята — 10 листиков

Протеин — 1 ч.л.

Пучок свежей зелени — 2 ч.л.

Щепотка какао

Способ приготовления зеленого смузи:

Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной консистенции.

Полученную смесь перелейте в стакан и посыпьте какао.

Как ранее писал Фокус:

Ирина Шейк и сестры Хадид вышли на подиум на показе Moschino в Милане. Дизайнер Moschino Джереми Скотт перенес зрителей и моделей в картинную галерею и вдохновился Пабло Пикассо. На подиуме Скотт "оживил" некоторые известные полотна испанского художника: перед зрителями предстал Арлекин в исполнении Беллы Хадид, и девушка с гитарой в исполнении Кайи Гербер.