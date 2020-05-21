Синди Кроуфорд поделилась рецептом любимого смузи
2020-05-21 17:23:50
Знаменитая модель рассказала, как ей удается выглядеть в 54 года на 35
Супермодель Синди Кроуфорд считает, что ее лайфхаки могут пригодиться многим женщинам для достижения результатов в красоте и здоровье. Как рассказала знаменитость в своем Instagram, она каждое утро начинает со стакана зеленого смузи.
Синди считает рецепт простым и оптимальным, отличным вариантом для утренней трапезы. На это, утверждает модель, вы потратите не больше пяти минут.
Рецепт напитка:
Ингредиенты для зеленого смузи:
Миндальное молоко — ½ стакана
Замороженный банан — 1/3
Свежий шпинат — 1 стакан
Свежая мята — 10 листиков
Протеин — 1 ч.л.
Пучок свежей зелени — 2 ч.л.
Щепотка какао
Способ приготовления зеленого смузи:
Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной консистенции.
Полученную смесь перелейте в стакан и посыпьте какао.
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