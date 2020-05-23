35-летняя знаменитость опубликовала фото с новой прической, но ее фанаты заподозрили, что покраской волос в этот раз дело не обошлось, сообщает Mirror

Звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян вызвала ажиотаж среди своих фанатов, опубликовав фото с новым цветом волосом, на котором она выглядит совсем не так, как обычно. В ответ ее обвинили в том, что она побывала у пластического хирурга.

И хотя новый вид может быть результатом использования макияжа, фотошопа и фильтров, многие фаны обеспокоились, что этим дело не ограничилось.

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Один из подписчиков написал, что внешность Хлои Кардашьян способна меняться также сильно, как у Скарлетт Йохансон в разных ролях, а другой предположил, что с такой внешностью она может посоревноваться с Кайли Дженнер на роль новой Ким Кардашьян всей семейки.

Другой фанат пишет: "Хлоя Кардашьян выходит из карантина совсем другим человеком. Ух ты!".

Хлои Кардашьян Год назад. Фото: Jen Lowery / SplashNews.com

Другие подписчики предположили, что всему виной излишний "фотошоп", а сама звезда утверждает, что ее новывй внешний вид сводился к хорошему макияжу.

Как ранее сообщал Фокус: