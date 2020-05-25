Gucci покидает Неделю моды в Милане

Бренду пришлось значительно пересмотреть свои позиции на рынке люкса и сократить затраты

Кризис, вызванный эпидемией COVID-19, стал сложным периодом для модной отрасли, также, изменил взгляды знаменитых кутюрье о дизайне и производстве одежды, участии в Неделях моды и даже о традициях сезонности. В этой связи легенндарный модный дом Gucci сообщил, что покидает расписание Недели моды в Милане.

Согласно новой позиции лейбл будет показывать свои линии только дважды в год. "Я откажусь от изношенного ритуала сезонности и шоу, чтобы открыть новую каденцию, близкую к моему выразительному месседжу", – сообщил креативный директор дома Gucci Алессандро Микеле в Instagram-аккаунте бренда.

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"Мы будем встречаться всего дважды в год, чтобы поделиться главами новой истории, – написал Мекеле. – Я хотел бы отказаться от атрибутики лейтмотивов, колонизировавших наш прежний мир: Resort, Pre-Fall, весна-лето, осень-зима. Я думаю, это устаревшие и утратившие ценность слова. Ярлыки безликого дискурса, потерявшего смысл".

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