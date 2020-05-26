Рэпер Eminem опубликовал для фанатов свой номер телефона
2020-05-26 17:55:00
Рэпер написал твит вскоре после анонса онлайн-вечеринки
Американский рэпер Eminem опубликовал личный номер телефона в своем аккаунте в Twitter и призвал фанатов писать ему письма.
Рэпер написал: "Дорогой Стэн, я хотел написать тебе раньше, но я просто был занят. Напиши мне, я отвечу тебе, 313-666-7440".
Сообщение отсылает к популярному хиту двадцатилетней давности Stan, который повествует о выдуманном фанате Эминем по имени Стэн. Он пишет рэперу депрессивные и угрожающие письма. Трек записан совместно с певицей Dido.
В посте после номера телефона стоит ссылка – https://my.community.com/Eminem, перейдя по которой поклонники будут переадресованы на службу my.community, позволяющую фанатам задавать вопросы представителям шоу-бизнеса.
Рэпер написал твит вскоре после анонса онлайн-вечеринки на Spotify, на которой можно послушать его 3-й альбом The Marshall Mathers LP (2000 г.). Вечеринка состоится в среду, 27 мая.
Как ранее писал Фокус:
- Ранее Эминем запустил новый челлендж, в котором призвал поклонников посоревноваться с ним в быстрой читке. Он зачитал трек Godzilla и побил свой рекорд по скорости произнесения строк.
- На обложке новой пластинки Эминем воссоздает оригинальное изображение, на котором Альфред Хичкок позирует с топором и револьвером. Всего на пластинке 20 песен. В записи альбома участвовали исполнители Anderson.Paak, Эд Ширан, Juice WRLD, Q-Tip, Young M.A и другие. Продюсировал релиз Dr. Dre.