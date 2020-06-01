Бельгийский принц Йоахим заболел коронавирусом после вечеринки

2020-06-01 13:29:15

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28-летний принц приехал в Испанию на учебную практику, а через несколько дней отправился в Кордову, где был приглашен на вечеринку

Бельгийский принц Иоахим заразился коронавирусом после посещения вечеринки в испанской Кордове. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заявление королевского дворца.

28-летний принц приехал в Испанию на учебную практику, а через несколько дней отправился в Кордову, где был приглашен на вечеринку.

По информации испанских СМИ,  на вечеринке было не менее 27 человек, что является нарушением – по правилам сейчас в Испании можно собираться группами не более 15 человек, поэтому участникам события грозит штраф до 10 тысяч евро.

В настоящий момент, все гости вечеринки пребывают на карантине в самоизоляции. У самого принца Иохима наблюдаются легкие симптомы заболевания.

Принц Иоахим является младшим сыном принцессы Астрид, сестры нынешнего короля Бельгии Филиппа 10-м в очереди на бельгийский престол. Он состоит в отношениях с испанкой.

Как ранее писал Фокус:


 

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