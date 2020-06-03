Протесты в США

Кардашьян оплатит лечение девушке, изуродованной резиновой пулей во время протестов в США

Кардашьян оплатит лечение девушке, изуродованной резиновой пулей во врем...

Фото: Шаннин до и после ранения / Коллаж

Жительницу Луисвилля в Кентукки подстрелили резиновой пулей во время акции протеста

39-летняя модель и звезда реалити-шоу предложила оплатить медицинские счета молодой женщины, которая получила ранение лица во время стычки с полицией в Луисвиллле, штат Кентукки. Ким Кардашьян попросила своих подписчиков помочь ей найти пострадавшую. Об этом пишет Daily Mail.

Женщина под ником @shannynsharyse опубликовала два снимка в Twitter, показав ужасные раны на лице, полученные во время стычки с полицией. Шаннин вышла на акцию протеста, спровоцированную смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, Массачусетс.

В лицо Шаннин попала резиновая пуля, ей вырвало кусок кожи на лбу, у нее подбиты оба глаза. Девушка при этом сообщила, что она просто стояла вместе с остальными на улице и снимала происходящее на свой телефон.

Снимок Шаннин после стычки с полицией

А так Шаннин выглядела до того, как в нее попала резиновая пуля

"Это ужасно... Кто-нибудь знает, как я могу с ней связаться? Я бы хотела помочь этой девушке с медицинской помощью, если она ей требуется", - написала Ким в соцсетях. Пока с Шаннин ей связаться не удалось.

Всего, сообщают местные СМИ, во время протестов в Луисвилле пострадали семеро. В них попали резиновые пули, выпущенные полицейскими. 

Как ранее писал Фокус:

  • В Миннеаполисе арестовали бывшего полицейского Дерека Човена, который при задержании задушил Джорджа Флойда. Дереку вменяют убийство третьей степени (категория убийств в трех штатах США – Миннесоте, Флориде и Пенсильвании) и убийство по неосторожности.

 