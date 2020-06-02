Перед фотосессией Трампа у церкви полиция оттеснила от нее священников

Церковные лидеры многих конфессий осудили фотосессию Трампа у церкви Св. Иоанна

Джини Гербази, которая служит ректором в нескольких евангелических церквях в Вашингтоне, сказала, что одетые в защитное снаряжение полицейские вытолкали ее и других священников из внутреннего двора церкви Святого Иоанна, незадолго до того, как Трамп пришел туда. Об этом сообщил Forbes.

Перед этим Гербази вместе с другими священниками и группой мирян предлагала демонстрантам, собравшимся в близлежащем парке Лафайет, воду, закуски и дезинфицирующее средство для рук. Группа была организована Епископальной епархией Вашингтона, чтобы оказывать "мирным присутствием поддержку протестующим".

Церковные лидеры многих конфессий осудили фотосессию Трампа у церкви Св. Иоанна. Марианн Бадд, епископ Епископальной епархии Вашингтона, сказал, что Трамп, "не имеет права использовать духовную символику и наши священные тексты для продвижения или оправдания совершенно другого послания".

Иезуитский священник Джеймс Мартин написал: "Церковь – это не фоторепортаж. Религия – это не политический инструмент. Бог – это не ваша игрушка".

Роб Ли, пастор Церкви Юнифур в Северной Каролине, сказал: "Мне очень жаль, что мы позволили этому президенту держать Библию и использовать наше имя".

Преподобный Майкл Керр заявил: "Это было сделано во времена глубокой боли в нашей стране, и Трамп не сделали ничего, чтобы помочь нам или исцелить нас".

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