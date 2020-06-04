Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых звезд

В общей сложности участники рейтинга заработали 6,1 млрд долларов за год

Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых знаменитостей на планете. Рейтинг возглавила модель Кайли Дженнер, которая заработала 590 млн долларов.

По данным издания, большую часть прибыли Дженнер получила от продажи 51% своей косметической компании.

Вторую строчку в рейтинге занимает американский исполнитель Канье Уэст, заработавший наибольшую часть доходов от сделки по производству кроссовок Yeezy с Adidas. Его годовой капитал составил 170 млн долларов.

На третьем месте оказался теннисист Роджер Федерер с 106,3 млн долларов. Он стал первым представителем этого вида спорта, занявшим первое место среди спортсменов.

В общей сложности участники рейтинга заработали 6,1 млрд долларов за год. Эта цифра на 200 миллионов долларов меньше, чем в прошлом году.

По данным издания, в общей сложности около 300 млн долларов заплатили звездам и гиганты стриминга. Например, певица Билли Айлиш получила 53 млн долларов. Часть средств музыканты также получали от живых выступлений. Так, в ходе тура Divide Tour певец Эд Ширан собрал 776 млн долларов, побив рекорд группы U2.

Как ранее сообщал Фокус: