В США выпустили книжку-раскраску по мотивам твитов Илона Маска

Все рисунки в книжке были созданы художницей и татуировщицей Салиной Гомес

После успешного полета корабль SpaceX Crew Dragon на Международную космическую станцию Маск получил очередную долю восхищения и популярности. Причем настолько, что теперь он стал героем книжки-раскраски, которая подходит для любого возраста. Об этом пишет Cnet.

Нарисовала 52-страничную книжку художница Салина Гомес, также известная, как Ill Ink. А вдохновлялась она твитами Илона Маска с 2016 по 2020 год.

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"Twitter Маска, когда я его нашла, доставил мне много радости, - сообщила художница. – И я взяла на себя роль карикатуриста, которые интерпретирует его посты причудливо и позитивно".

В книжке нашлось место и машине Tesla, отправленной в космос и созданию ракеты, которую Маск описал, как "постройка дракона-киборга".

А некоторые картинки покупателям придется разгадать самим. И, видимо, тщательно изучить Twitter вдохновителя.

Все фото: salinamariegomez

Стоит раскраска 30 долларов.

Как ранее писал Фокус:

В Сети активно распространяется видео, на котором Илон Маск, глава компании SpaceX поет песню "Трава у дома" в роли солиста советской рок-группы "Земляне". Это дипфейк-видео: с помощью искусственного интеллекта лицо Маска наложили на лицо солиста "Земляне" Игоря Романова.