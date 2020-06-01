В США выпустили книжку-раскраску по мотивам твитов Илона Маска
Все рисунки в книжке были созданы художницей и татуировщицей Салиной Гомес
После успешного полета корабль SpaceX Crew Dragon на Международную космическую станцию Маск получил очередную долю восхищения и популярности. Причем настолько, что теперь он стал героем книжки-раскраски, которая подходит для любого возраста. Об этом пишет Cnet.
Нарисовала 52-страничную книжку художница Салина Гомес, также известная, как Ill Ink. А вдохновлялась она твитами Илона Маска с 2016 по 2020 год.
"Twitter Маска, когда я его нашла, доставил мне много радости, - сообщила художница. – И я взяла на себя роль карикатуриста, которые интерпретирует его посты причудливо и позитивно".
В книжке нашлось место и машине Tesla, отправленной в космос и созданию ракеты, которую Маск описал, как "постройка дракона-киборга".
А некоторые картинки покупателям придется разгадать самим. И, видимо, тщательно изучить Twitter вдохновителя.
Все фото: salinamariegomez
Стоит раскраска 30 долларов.
Как ранее писал Фокус:
- В Сети активно распространяется видео, на котором Илон Маск, глава компании SpaceX поет песню "Трава у дома" в роли солиста советской рок-группы "Земляне". Это дипфейк-видео: с помощью искусственного интеллекта лицо Маска наложили на лицо солиста "Земляне" Игоря Романова.
- Американский изобретатель и миллиардер Илон Маск был вынужден пойти на уступки и сменить имя новорожденного сына. То, что он выбрал со своей подругой Граймс оказалось слишком причудливым для штата Калифорния. Малыш появился на свет 4 мая и получил имя X Æ A-12.