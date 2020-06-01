Принц Чарльз впервые появился на публике переболев коронавирусом и после самоизоляции

Вместе с супругой принц отправился с визитом в госпиталь

Наследник британского престола, 71-летний принц Чарльз вышел из самоизоляции и вернулся к своим обязанностям члена королевской семьи. И с первым визитом он отправился в Королевский госпиталь в Глостершире. Об этом пишет Daily Mail.

Принц Чарльз с началом пандемии отправился в самоизоляцию в замок Биркхолл и не покидал его с 23 марта.

С внешним миром он связывался по видеосвязи и часто размещал посты в соцсетях. Таким же образом он сообщил, что заразился коронавирусом, а потом рассказал, что успешно излечился, переболев в легкой форме.

Читайте также: Меган Маркл запретила принцу Гарри ехать в Великобританию для встречи с отцом

Все это время с ним была его супруга Камилла Паркер-Боулз, герцогиня Корнуолльская.

А для своего первого официального визита после самоизоляции принц выбрал госпиталь в Глостершире и поблагодарил медиков за их самоотверженную работу "на передовой".

Он рассказал, что, болея коронавирусом перестал ощущать запахи и вкусы, и все еще чувствует себя не вполне оправившимся.

Во время общения с медиками принц соблюдал социальную дистанцию и обошелся без традиционного рукопожатия, вместо этого он приветствовал всех собравшихся в восточном стиле, сложив ладони у груди.

Фото: Twitter Clarence House

Этот визит дал понять, как отныне будут происходить встречи с членами королевской семьи: общение на расстоянии, на свежем воздухе и более никаких цветов. Дамам обычно дарят букеты и маленькие памятные подарки, теперь обошлись без этого, стараясь минимизировать контакты.

Как ранее писал Фокус:

Отец принца Чарльза, принц Филипп 10 июня отпраздновал 99-й день рождения и провел его весьма скромно, все еще находясь в самоизоляции в Виндзорском замке. Принц поужинал с супругой и принял поздравления по видеосвязи.