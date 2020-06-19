62-летний Дольф Лундгрен женится во второй раз. Избраннице актера 24 года
62-летний голливудский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен неожиданно сделал предложение своей подруге, норвежке Эмме Крокдал, которая младше его на 38 лет
Эмма Крокдал работает фитнесс-инструктором в Лос-Анджелесе. Встречаться с легендой боевиков 90-х годов она стала в январе этого года И пара уже поделилась радостными фотографиями в соцсетях.
С девушкой, которая является ровесницей его старшей дочери Иды, Дольф начал встречаться в январе этого года.
"Ущипните меня", — лаконично подписала снимок Эмма. И показала фото кольца с розовым бриллиантом солидных размеров.
Пара отметила событие скромно – ужином на террасе дома в Швеции. Судя по всему, гостей не было. Зато все они поздравили актера в комментариях. Один из поклонников даже поздравил Дольфа с помолвкой старшей дочери Иды, которая очень похожа на Эмму внешне. Но потом комментатор признался, что пошутил.
Дольф Лундгрен с дочерями Идой и Гретой/все фото dolphlundgren
Поздравил актера и его партнер по фильму "Рокки" Сильвестр Сталлоне. "Поздравляю, мой хороший друг. Ты лучший", — написал он.
17 лет Дольф был женат на дизайнере ювелирных изделий Анетт Квиберг, с которой познакомился после съемок в "Универсальном солдате". У пары две дочери – Ида и Грета. С Анетт Дольф развелся в 2011 году.
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