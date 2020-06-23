Кейт Миддлтон продемонстрировала новую прическу во время очередной видеоконференции

Хоть ранее герцогиня нарушила самоизоляцию и начала работать "онлайн", но сеансы видеосвязи с подопечными ей благотворительными организациями она пока не отменяла. Фаны Кейт уже отметили, что, не смотря на карантин, ей удается выглядеть безупречно

38-летняя Кейт Миддлтон в очередной раз вышла на видеосвязь из своей резиденции Анмер-Холл в Норфолке, где вместе с мужем и детьми провела несколько последних месяцев в самоизоляции. Виртуальную встречу по Zoom герцогиня Кембриджская провела вместе с герцогиней Камиллой Паркер-Боулз и представителями детских хосписов в Великобритании. Об этом пишет Hello Magazine.

Созвон состоялся в рамках Недели Children's Hospice Week, которая ежегодно проходит с 22 по 28 июня. Во время этого разговора Кейт Миддлтон отметила неоценимый вклад работников хосписов в это непростое для всего мира время, а также поблагодарила их за самоотверженную работу.

Кейт Миддлтон предстала в непривычном для себя образе. Она не стала завивать крупные локоны, которые уже стали неотъемлемой частью ее стиля, и на этот раз оставила волосы прямыми. Многим зрителям трансляции также показалось, что в этот раз волосы Кейт выглядели чуть темнее, чем во время ее недавнего выхода в свет впервые после самоизоляции, и предположили, что она успела прибегнуть к окрашиванию в домашних условиях.

Во время видеозвонка Кейт Миддлтон была одета в платье изумрудного цвета Diane von Furstenberg. В этом наряде герцогиня уже неоднократно выходила в свет в 2011 году — сначала Кейт надевала платье во время королевского тура по Канаде и Калифорнии, а затем появлялась в нем на предсвадебном ужине Зары Филлипс и Майка Тиндалла в Эдинбурге.

Напомним, что в конце прошлой недели Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после самоизоляции. После ослабления карантина супруга принца Уильяма решила вернуться к своим королевским обязанностям и посетила садовый центр Fakenham, где пообщалась с его владельцами и сотрудниками.

Все фото: Hello

В беседе Кейт упомянула, что они вместе с принцем Уильямом и детьми занимались на самоизоляции садоводством, и похвасталась своей рассадой помидоров.

Как ранее писал Фокус:

Кейт Миддлтон пригласила в команду нового ассистента: секретаря — Ханну Кокберн-Лоджи. Согласно информации в соцсети LinkedIn, в полномочия Ханна вступила в начале июня 2020 года. В ее функционал будет входить организация рабочего графика герцогини Кембриджской, а в дальнейшем новая сотрудница будет сопровождать супругу принца Уильяма, но официальных встречах.