Меган Маркл и принц Гарри готовили еду для обездоленных с бывшими бандитами

Герцоги Сассекские присоединились к бывшим членам банд ради благотворительности. Меган Маркл и принц Гарри работали в пекарне Лос-Анджелеса, чтобы приготовить выпечку для "уязвимых" членов общества

Благотворительный проект Homeboy Industries занимается трудоустройством бывших бандитов и помогает им вернуться к нормальной жизни. Меган Маркл и принц Гарри присоединились к работникам пекарни в Лос-Анджелесе, чтобы помочь приготовить еду для обездоленных. Об этом пишет Daily Mail.

Принц и герцогиня надели маски и сеточки для волос и трудились наравне с остальными. Они замешивали и раскатывали тесто для булочек, а Меган поработала еще и на раздаче.

Меган Маркл и принц Гарри надели сетки для волос и маски для лица, когда они добровольно вызвались вместе с бывшими членами банды в пекарне в Лос-Анджелесе.

Ранее стало известно, что пара стала клиентом агентства, которое занимается продвижением селебрити и политиков в благотворительных сферах.

Его услугами пользуется чета Обама и Опра Уинфри. Работа в пекарне вместе с бывшими члена банд, стала первым шагом герцогской четы, который спланировали для них.

"Наши сотрудники были рады поработать вместе с ними, они помогали готовить еду и узнали больше о нашей недавно запущенной программе #FeedHOPE, в которой участники нашей программы предоставляют еду для неимущих и пожилых людей по всему Лос-Анджелесу после пандемии COVID-19", отметили в Homeboy Industries.

Впрочем, несколько лет назад, еще до замужества, Меган уже работала в данной благотворительной организации вместе со своей матерью Дорией. Также, еще представляя королевскую семью Великобритании, она работала в Luminary Bakery в Лондоне. Там обучают женщин, которые стали жертвами насилия и торговли людьми.

Как ранее писал Фокус:

В апреле принц Гарри и Меган Маркл сообщили поклонникам, что выбрали новое название для своих благотворительных и прочих проектов. И заявили, что выбрали название Archewell в честь своего сына. Патентный эксперт из Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) рассмотрел их заявку и отклонил ее с характеристикой "неточный и слишком расплывчатый" и отправил уведомление о нарушении. Так что зарегистрировать новую торговую марку герцогам Сассекским не удалось.