Неделя моды в Париже состоится, несмотря на пандемию COVID-19

Многие дизайнеры приняли решение не представлять свои коллекции в привычном оффлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Однако, парижская Неделя моды сезона осень-зима 2020-2021 пройдет по плану. Свое участие уже подтвердили модные дома Dior и Givenchy

Федерация высокой моды сообщила, что Неделя моды в Париже будет проходить с 28 сентября по 6 октября. Свое участие в главном модном событии года официально подтвердили одни из ключевіх игроков индустрии: модніе дома Chanel, Dior и Givenchy.

Фото: показ Givenchy 2020

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Вероятно, модные показы пройдут без большого количества зрителей, кроме того, их частично перенесут в онлайн-формат.

Также, в заявлении Федерации высокой моды информируют, что все шоу будут проходить в строгом соответствии с рекомендациями ответственных органов государственной власти, дабы не нарушать карантинных ограничений.

Известно, что в последнее время многие дизайнеры приняли решение действовать по собственному графику, не привязываясь к графикам главных модных марафонов.

Как ранее писал Фокус:

Неделя моды в Париже, это не только шанс увидеть самые яркие дефиле от всемирно известных модных домов, но и приобщиться к "моде улиц". Ведь гости показов иной раз устраивают шоу ярче и живее, нежели то, что происходит на подиумах. Погода в этот раз позволила модникам одеваться разнообразно. Голые лодыжки и босоножки контрастировали с сапогами, дубленками, пуховиками и пальто.