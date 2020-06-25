Неделя моды в Париже состоится, несмотря на пандемию COVID-19

Неделя моды в Париже состоится, несмотря на пандемию COVID-19

Фото: Vogue

Многие дизайнеры приняли решение не представлять свои коллекции в привычном оффлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Однако, парижская Неделя моды сезона осень-зима 2020-2021 пройдет по плану. Свое участие уже подтвердили модные дома Dior и Givenchy

Федерация высокой моды сообщила, что Неделя моды в Париже будет проходить с 28 сентября по 6 октября.  Свое участие в главном модном событии года официально подтвердили одни из ключевіх игроков индустрии: модніе дома Chanel, Dior и Givenchy.

Фото: показ Givenchy 2020

Вероятно, модные показы пройдут без большого количества зрителей, кроме того, их частично перенесут в онлайн-формат.

Также, в заявлении Федерации высокой моды информируют, что все шоу будут проходить в строгом соответствии с рекомендациями ответственных органов государственной власти, дабы не нарушать карантинных ограничений. 

Известно, что в последнее время многие дизайнеры приняли решение действовать по собственному графику, не привязываясь к графикам главных модных марафонов.

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