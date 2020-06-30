Шнуров из "Ленинграда" стал генпродюсером RTVI – будет обновлять бренд канала

"Планирую развивать площадку для обсуждения всех самых острых и актуальных вопросов международной повестки", – говорит сам Шнуров по поводу своей новой работы

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал генпродюсером российского телеканала RTVI. Об этом говорится в пресс-релизе ТК.

"Присоединившись к команде RTVI я планирую развивать площадку для обсуждения всех самых острых и актуальных вопросов международной повестки, напрямую влияющих на жизнь соотечественников по всему миру", – говорит Шнуров.

Предложение Шнурову сделал владелец RTVI Микаель Исраелян. На канале называют сотрудничество с музыкантом "важным шагом в [своем] развитии".

В RTVI также описали сферу деятельности Шнурова: он займется созданием и продвижением неновостных продуктов, будет формировать общую креативную стратегию развития и сетку вещания, а также займется обновлением и продвижением бренда канала.

Телеканал RTVI основан в 1997 году российским бизнесменом Владимиром Гусинским. В 2012-м году владельцем канала стал бывший гендиректор ТК "Звезда" Руслан Соколов. В декабре 2019-го у канала снова сменился собственник – им стал американский бизнесмен Микаель Исраелян.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце февраля этого года Шнуров вступил в либерально-консервативную "Партию роста", которую возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов. Как сообщают источники "Открытых медиа", музыкант возглавит список партии на выборах в Госдуму Российской Федерации в 2021 году.

В ноябре 2019 года источники "Открытых медиа" рассказали, что в России появится новая либеральная партия к выборам в Госдуму в 2021 году. По одной из версий ее должны были создать на базе "Партии роста" бизнес-омбудсмена Бориса Титова, так как у неё есть право беспрепятственной регистрации списка на думских выборах благодаря наличию фракций в заксобраниях.