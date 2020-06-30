Меган Маркл поддержала жертву расизма и антисемитизма в личном телефонном разговоре

На Алтею Бернштейн, темнокожую еврейку из Висконсина, напали пять дней назад четверо белых мужчин. Они облили ее бензином и подожгли, когда она остановилась на светофоре. Герцогиня Сассекская поддержала девушку

Телефонный разговор длился более часа. Об этом пишет Elle.

Инцидент с Алтеей произошел 25 июня в штате Висконсин, США. 18-летняя девушка возвращалась домой после визита к брату и остановилась на светофоре в своем автомобиле. Неожиданно, четверо белых мужчин подбежали к машине, брызнули на девушку бензином и подожгли ее.

Бернштейн удалось самой доехать до дома, где ее мама вызвала скорую помощь. Девушка выжила и была доставлена в больницу с ожогами третьей степени. На ее лице остались шрамы.

Узнав об этой чудовищной истории, Меган захотелось лично связаться с Бернштейн, чтобы выразить ей свою поддержку.

"Меган связалась со мной и сказала: "Эй, Майкл, дай мне номер ее мобильного телефона. Я хочу оставаться на связи", - рассказал представитель Бернштейн Майкл Джонсон.

Меган и Алтея общались более часа. Они говорили о реабилитации после случившегося и важности заботы о себе.

Алтея Бернштейн после нападения/скриншот

Джонсон уточнил, что во время телефонной беседы Меган посоветовала Алтее временно взять перерыв в социальных сетях, чтобы избежать негатива в свой адрес. По словам представителя девушки, в какой-то момент принц Гарри тоже ненадолго присоединился к разговору Меган и Алтеи.

Известно, что после этого телефонного разговора Меган Маркл согласилась пообщаться по видеосвязи с молодежью из Висконсина: эта виртуальная встреча должна состояться через несколько недель. Майкл Джонсон сделал это предложение герцогине, потому что понял, что она, как никто другой, сможет доходчиво рассказать детям о расовых проблемах, борьбе и важности сострадания.

Как ранее писал Фокус:

The New York Times будет писать слова "черный" и "белый" по-новому. Отныне редакционная политика издания требует употреблять слова "черный" или "белый" применительно к людям только в качестве прилагательных. Существительным для определения темнокожих в США остается "Афроамериканец".