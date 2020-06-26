Ребрендинг мира. Как компании меняют названия, логотипы и торговые марки ради борьбы с расизмом

На фоне протестов против расизма, которые уже вышли за пределы США, многие компании с мировым именем решили изменить названия и логотипы своих популярных продуктов, чтобы избавить их от расовых стереотипов

1 Осветляющая косметика

Johnson & Johnson объявила о сворачивании линеек косметики Neutrogena Fine Fairness, Clear Fairness и Clean & Clear. Кремы для осветления пигментных пятен часто использовали для того, чтобы сделать тон кожи светлее. Продавались они только в Азии. В компании своё решение объяснили тем, что реклама и названия этих продуктов производили такое впечатление, будто светлые тона лучше естественного оттенка кожи.

2 Конец "Эскимо"

Одна из старейших американских компаний по производству мороженого Dreyer’s решила переименовать свой фирменный десерт Eskimo Pie ("Эскимо"), которому в этом году исполняется 100 лет. В логотипе и рекламе мороженого используется образ мальчика-эскимоса в традиционной меховой одежде. В компании пояснили, что название "Эскимо" для эскимосов уничижительно. Новое наименование обещают представить к концу года.

3 Рис "дядюшки Бена"

Популярный в США бренд скороварящегося риса и соусов Uncle Ben’s решил изменить свой логотип. В компании утверждают, что прототипом дяди Бена был реальный фермер из Калифорнии, а на этикетке изображен метрдотель одного из ресторанов в Чикаго. Сейчас образ улыбающегося афроамериканца стал объектом критики — в США "дядюшками" и "тетушками" называли бывших рабов. Компания Mars, владеющая брендом, пообещала изменить логотип.

4 Сироп "тетушки Джемаймы"

Спустя 131 год с момента появления американский бренд сиропов для панкейков Aunt Jemima впервые сменит название. Такое решение в компании PepsiCo объяснили расовыми стереотипами вокруг названия ("Тетушка Джемайма") и логотипа бренда, на котором с момента основания изображена освобожденная рабыня Нэнси Грин.

5 "Зубная паста черного человека"

Colgate также решила заняться ребрендингом своей зубной пасты Darlie, которая продается исключительно в Китае. До 1989 года она называлась Darkie (термин используется в США и Великобритании для обозначения темнокожих людей и сейчас считается оскорбительным). Однако в китайском написании название особо не изменилось и переводится как "зубная паста черного человека". Теперь компания хочет окончательно решить этот вопрос.