The New York Times будет писать слова "черный" и "белый" по-новому

Отныне редакционная политика издания требует употреблять слова "черный" или "белый" применительно к людям только в качестве прилагательных. Существительным для определения темнокожих в США остается "Афроамериканец".

Изменения в своем редакционном уставе The New York Times утвердила на фоне продолжающихся антирасистских протестов в США.

Так слова "черный" или "белый" применительно к людям должны использоваться как прилагательные, а не существительные. "Афроамериканец" остается приемлемой альтернативой для определения темнокожих в США.

Также утверждается правило, согласно которому раса или этническая принадлежность человека указывается только в том случае, если это целесообразно и необходимо для читателей.

Более того, при описании людей или культур африканского происхождения, слово Black (черный) всегда должно писаться с большой буквы. При этом слово White (белый) в аналогичных случаях не требует написания с заглавной буквы, так как, по мнению редакции, оно не несет в себе обобщающего значения общей культуры или истории.

К тому же, добавили в редакции, многие приверженцы "белого превосходства" на протяжении долгого времени настаивали на написании слова White с заглавной буквы, что дает повод не идти у них на поводу.

В издании заявили, что такие изменения в редакционной политике вступают в силу "немедленно".

Как ранее сообщал Фокус: