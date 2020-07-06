"Профессионал" и "Бесславные ублюдки". Самые знаменитые саундтреки Эннио Морриконе

6 июля 2020 года на 92-году жизни скончался один из самых известных композиторов современности, активно сотрудничавших с кинематографом в конце XX - начале XXI веков. Фокус вспоминает наиболее резонансные работы Эннио Морриконе

В ночь с 5 на 6 июля 91-летний композитор Эннио Морриконе скончался в больнице Рима, в которую был госпитализирован несколько дней назад с переломом бедра.

По большей части, Эннио Морриконе был известен сотрудничеством с кинематографом и телевизионными проектами. Он был удостоен премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе (2007) и за лучшую музыку – к "Омерзительной восьмерке" (2016). Морриконе за свою долгую карьеру написал музыку более чем к 400 фильмам и телесериалам Италии, Испании, Франции, Германии, США.

Композитор родился в многодетной итальянской семье в Риме. Путь к творческим высотам был для Эннио Морриконе долгим, но известность приходила к нему уверенно и бескомпромиссно. Когда будущей знаменитости было 16 лет, он занял место второй трубы в ансамбле Альберто Фламини, в котором многие годы играл его отец. После этого он приступил к работе в театре, где проработал один год музыкантом, а потом три года композитором.

С 1950 года Эннио Морикконе начал заниматься аранжировкой песен знаменитых композиторов для радио, с которыми сотрудничал на протяжении десяти лет, а с 1960-го композитор занялся аранжировкой музыки для телешоу.

Впервые Эннио Морриконе написал музыку к фильму в 1961 году в возрасте 33 лет. Причем стартовал композитор с саунтреков для спагетти-вестернов, а широкая известность пришла к нему после работы над лентами бывшего одноклассника – Серджио Леоне.

"Профессионал" 1981

Можно сказать, что "Профессионал" – некая французская версия легендарного Бонда. Правда, с присущей европейскому кинематографу тягой к драматичным развязкам. В отличие от знаменитого британского разведчика, герою Жана Поля Бельмондо помимо сверхспособностей присущи вполне человеческие качества. Так, помимо захватывающих приключений (герой в ходе выполнения задания попадает на африканскую каторгу и, сбежав оттуда, решает мстить обидчикам), через весь сюжет фильма красной нитью проходит любовный мотив.

"Однажды в Америке" 1984

Сюжет картины повествует историю американской мафии. В ленте тесно переплетено настоящее и прошлое: друзья, которые теперь больше напоминают бродяг, чем представитлей бандитских группировок. Когда-то они поклялись отдать жизнь друг за друга, и вот, спустя много лет им такой случай представится.

"Неприкасаемые" 1987

Сюжет фильма рассказывает о противостоянии группы спецагентов министерства финансов США и подпольной империи гангстера Аль Капоне в годы "сухого закона" в США. Фильм был создан на основе реальных событий, по мотивам книги Элиота Несса. К слову, работа в "Неприкасаемых" считается одной из самых ярких ролей актера Кевина Костнера на начальном этапе его голливудской карьеры.

"Бесславные ублюдки" 2009

Первая коллаборация Эннио Морриконе с культовым голливудским режиссером Квентином Тарантино стала более чем успешной. Сюжет картины повествует об альтернативной версии исхода Второй мировой войны на территории Франции. Нацистские войска жестоко расправляются с представителями местной еврейской общины. На борьбу с немецкими узурпаторами во Франции бросают отряд американских солдат еврейского происхождения.

"Джанго освобожденный" 2012

За основу для сюжета ленты Тарантино взял итальянскую версию картины "Джанго", вышедшею за несколько лет голливудского фильма. Главный герой ленты, чернокожий раб Джанго попадает в руки немецкого дантиста с садитскими наклонностями, который обещает освободить его, но за определенную услугу.

"Омерзительная восьмерка" 2015

И снова звездная коллаборцация Квентина Тарантино и Эннио Морриконе. В центре сюжета оказались охотники за головами и их случайные соседи, которые вынуждены переживать сильную зимнюю непогоду на постоялом дворе. Изначально картина была задумана как сиквел "Джанго освобожденного", но в результате, получилось нечто совсем отличное.