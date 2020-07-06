Розовый и потрепанный: в Лондоне продают особняк "101 далматинца"
Считается, что именно дом в престижном районе Примроуз-хилл вдохновил писательницу Доди Смит на написание романа "101 далматинец", который позже стал диснеевским хитом
Бледно-розовый особняк продают за 9 миллионов фунтов стерлингов (11 миллионов долларов). Об этом пишет Dirt.
Дороти "Доди" Смит написала роман "101 далматинец" в 1956 году. Она сама обожала эту породу и держала дома девять собак далматинской породы.
Она ходила гулять со своими питомцами в Ридженс-парк и каждый день проходила мимо бледно-розового особняка. Именно этот особняк и вдохновил Доди поселить своих героев – Роджера, Аниту и их псов Понго и Пердиту именно в такой дом. Он даже был изображен на первом издании романа.
Особняк построен в 1847 году и последний раз менял хозяев в 1987 году. На четырех этажах располагаются террасы с видом на парк, библиотека, восемь спален и 4 ванные комнаты. Интерьер описывают как "потрепанный шик".
Доди Смит продала права на экранизацию "101 далматинца" студии Уолта Диснея. В 1961 году эта студия выпустила одноименный анимационный фильм, ставший блокбастером, отчисления от которого обеспечили семью Смит на десятилетия. В 1996 году сюжет был использован студией Диснея при съемке одноименного игрового фильма с Гленн Клоуз в роли Круэллы де Виль. По сюжету романа Смит также поставлен мюзикл.
Эмма Стоун в роли Круэллы де Вилль
Приквел под соответствующим названием "Круэлла" выйдет в конце 2020 года, а главную роль в нем исполнит Эмма Стоун.
Как ранее писал Фокус:
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