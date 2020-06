Барбра Стрейзанд сделала дочь Джорджа Флойда акционером Disney

10-кратная лауреатка премии "Грэмми", актриса и певица Барбра Стрейзанд сделала неожиданный подарок дочери афроамериканца Джорджа Флойда, убитого полицией 25 мая. Его смерть спровоцировала многотысячные акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Об этом пишет Deadline.

Джианна Флойд не была зарегистрирована в соцсетях до смерти отца, ей всего шесть лет, однако теперь у нее есть аккаунт в Instagram, на который подписаны такие звезды, как Опра Уинфри и Мишель Обама.

Дочь покойного Джорджа Флойда

Ранее рэпер Канье Уэст основал фонд на имя Джианны и пожертвовал солидную сумму на ее обучение в колледже, а Техасский южный университет предложил ей стипендию на полный курс.

Барбра Стрейзанд подарила девочке несколько акций компании Disney (сколько всего – не сообщается) и два своих альбома My Name Is Barbra 1965 года и Color Me Barba 1966 года.

Джианна с подарком от Барбры Стрейзанд

Интересно, но сейчас цена на акции Disney немного упала и составляет 115 долларов, еще до пандемии коронавируса одна акция стоила около 150 долларов.

Как ранее писал Фокус:

25 мая в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина Джордж Флойд – полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать. Гибель афроамериканца вызвала массовые протесты против полицейского произвола и расизма, которые быстро перекинулись с Миннеаполиса на другие города США.

