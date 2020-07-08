Джонни Депп рассказал, что давал марихуану своей дочери, когда ей было 13 лет

Актер отметил, что это была его обязанность, как ответственного родителя. Он хотел показать Лили-Роуз, как они действуют и вредят здоровью

Признание Депп сделал на суде. Об этом пишет Daily Mail.

Джонни Депп рассказал, как дал попробовать марихуану своей дочери Лили-Роуз, когда ей было всего 13 лет. Такое признание актер сделал в суде. В Лондоне начался судебный процесс между экс-супругами, 57-летним Джонни Деппом и 34-летней Эмбер Херд. Актер фильма "Пираты Карибского моря" подал иск против бывшей жены, обвинив ее в клевете.

В рамках заседания Деппу пришлось поделиться подробностями личной жизни. И он признался, что давал Лили-Роуз попробовать марихуану в ее 13 лет, потому что хотел уберечь ее, показав, как они действуют. По его словам, он сделал это как ответственный родитель.

Джонни Депп с дочерью Лили-Роуз Депп

У самого Деппа была пагубная тяга к запрещенным препаратам. Он признался, что употреблял все известные наркотики. Рассказывая о своем темном прошлом, актер вспомнил, как впервые принял один из психотропных препаратов своей матери в подростковом возрасте.

"Моя мама как-то попросила меня принести ей психотропные таблетки, я взял одну и понял, что для меня это единственный способ снять боль. Я всегда интересовался культурой и многими писателями, включая Джеффри Чосера, который был опиумным наркоманом, и Томаса де Квинси, автора "Исповеди англичанина, употреблявшего опиум", — заявил он.

Джонни Депп с дочерью Лили-Роуз Депп

Депп также признался, что писатель Хантер С. Томпсон, который умер в 2005 году, был его кумиром. Актер также выразил благодарность Элтону Джону за то, что тот помог ему начать вести трезвый образ жизни. Джонни признался, что постоянно принимал запрещенные препараты во время семейной жизни с Ванессой Паради. И рассказал, что называл свое пьяное альтер-эго "монстром". Именно Элтон помог ему справиться с алкоголизмом и держаться трезвым первые сто дней. Однако хоть Джонни не отрицает, что порой выпивал слишком много, но это не значит, что он терял контроль над собой. "Я никогда не ударю женщину, ни при каких обстоятельствах. Это противоречит моему моральному кодексу, и просто немыслимо", — заявил Депп.

Эмбер Херд в суде с юристом и сестрой

Депп и Паради расстались в 2012 году, после того как Джонни влюбился в свою партнершу по фильму "Ромовый дневник" Эмбер Херд. Актер признался, что во время знакомства с Херд были предупреждающие знаки. Однако Эмбер подкупила его своей красотой и заинтересованностью в его фильмах. По словам Деппа, позже он осознал, что молодая актриса просто хотела сделать карьеру за счет его имени и получить финансовую выгоду.

Джонни Депп и Ванесса Паради

"Эмбер — расчетливая социопатка. Она самовлюбленная. И она совершенно эмоционально нечестна. Теперь я убежден, что она пришла в мою жизнь, чтобы забрать у меня всё, что можно отобрать, а затем уничтожить то, что осталось", — рассказал Депп в суде.

Ранее Депп заявил, что Эмбер Херд имела любовную связь с актрисой и моделью Карой Делевинь и генеральным диреткором SpaceX Илоном Маском, будучи еще замужем за ним. Причем произошла измена в пентхаузе Деппа в его отсутствие.