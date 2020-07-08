Звезда сериала "Друзья" продает свой пентхауз в Лос-Анджелесе в стиле Бэтмена

Мэттью Перри уже снизил цену на апартаменты в роскошном 40-этажном небоскребе на восемь миллионов долларов, но покупателей пока нет

50-летний Мэтью Перри, звезда культового сериала "Друзья" безуспешно пытается продать свой пентхауз, вдохновленный комиксами о супергерое "Бэтмене". Об этом пишет LAtimes.

Пентхауз расположен на 40-м этаже жилого дома высочайшего класса в Лос-Анджелесе рядом с районом Беверли-Хиллз и носит красноречивое название "Особняк в небе".

Мэттью Перри с коллегами по сериалу "Друзья"

Впервые апартаменты появились на рынке недвижимости в 2019 году и тогда продавались за 35 миллионов долларов. В тот момент это была самая высокая цена за квартиру в Лос-Анджелесе.

Но охотников на пентхауз не нашлось, так что теперь цена снизилась на восемь миллионов и составляет "всего" 27 миллионов долларов.

Мэттью купил апартаменты в 2017 году за 20 миллионов и обставил их, согласно своему вкусу. Повсюду современная мебель, обилие бархата и отсылки к Бэтмену.

Покупатель получит четыре спальни, восемь ванных комнат и четыре террасы с великолепным видом на Лос-Анджелес вплоть до Тихого океана. Также тут имеется кинотеатр и бильярдная.

В 2019 году Перри впервые появился на публике после долгого перерыва, и поклонники актера были поражены его запущенным и неопрятным видом. Известно, что Перри недавно три месяца провел в больнице. А во время съемок "Друзей" он страдал от наркомании и депрессии. С 2017 года он не снимался и говорил о том, что если запустят ремейк сериала, сделавшего его звездой, то он обязательно провалится в прокате.