На съемках "Мира Юрского периода" оказалось, что коронавирусом больна часть команды

Тесты провели в первый съемочный день. У главных актеров COVID-19 не обнаружен, но теперь на кону оказались миллионы долларов

В Великобритании на студии Pinewood в Бакингемшире начались после карантинного перерыва съемки "Мира Юрского периода: Доминион", однако оказалось, что некоторые члены команды больны коронавирусом. Об этом пишет Daily Mail.

Так что съемки могут снова отложить, что принесет значительные убытки. Сколько всего человек заболели – не сообщается, однако известно, что ведущие актеры: Сэм Нейл, Лора Дерн, Брайс Даллас Ховард, Джефф Голдблюм и Крис Пратт недуг не подхватили.

"Это было последнее, чего ожидали на съемочной площадке. Все были в восторге от того, что работа началась, но известие о коронавирусе подкосило нас. На кону миллионы долларов. Никто не хочет задержек", - сообщил источник на съемочной площадке.

Пока съемки с актерами были приостановлены из-за пандемии, режиссер с командой занимался компьютерной графикой и прорисовкой динозавров. Но все это время они готовились к работе, был даже оборудован центр для экспресс-тестов на коронавирус на территории студии.

Напомним, один из самых ожидаемых фильмов, сиквел "Аватара" Джеймса Кэмерона может выйти на экраны со значительным опозданием. Съемки в Новой Зеландии приостановлены из-за попыток правительства этой страны остановить распространение коронавируса.