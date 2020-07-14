Ирина Шейк снялась в рекламной кампании косметики вместе с сыном актрисы Лиз Херли

34-летняя Ирина и ее юный партнер по съемкам представили линейку декоративной косметики. Об этом пишет Daily Mail.

Рекламный ролик был снят еще до коронавирусных ограничений. Режиссером чувственного видео выступил знаменитый фотограф Стивен Мейзел. Главными героями стали 18-летний сын актрисы Дэмиен Херли и 34-летняя супермодель Ирина Шейк.

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Дэмиен и Ирина, оба в кожаных нарядах, обнимаются на подиуме. У обоих накрашены глаза. Слоганом линейки декоративной косметики стала цитата Стендаля " Я восхищаюсь ее красотой, но боюсь ее ума".

Фото: Pat McGrath

Элизабет Херли уже поделилась роликом в соцсетях, отметив, что очень гордится сыном.

К слову, это не первый модельный опыт Дэмиена, который, как отмечают его многочисленные подписчики в соцсетях, очень похож на свою мать. Ранее он уже снимался для бренда Pat McGrath. Тогда юноша рекламировал тональную основу и линию по уходу за кожей.