"Полюбила москалика": в новой игре S.T.A.L.K.E.R. 2 заметили стихотворение Шевченко

Накануне, 23 июля прошла онлайн-презентация мероприятия Microsoft, на которой представили новинки из игровой индустрии. Ранее, до пандемии коронавируса, подобные мероприятия проводились со зрителями и на большой сцене, теперь решили обойтись онлайн-трансляцией. Серди прочих был показан трейлер продолжения нашумевшего хита про Чернобыль S.T.A.L.K.E.R. 2. Не обошлось без так называемых "пасхалок". Об это пишет ITC.

Вел онлайн-презентацию продюсер The Game Awards Джефф Кили.

Новая игра про приключения сталкера, исследователя Зоны, в данном случае имеется в виду Чернобыльская зона и заброшенный город Припять, сможет похвастаться огромной картой, открытым миром, нелинейным сюжетом и множеством персонажей, которые будут взаимодействовать как с главным героем, так и между собой.

Также обещают несколько финалов, а также сюжет, который заинтересует и новичков – он не будет продолжением предыдущих игр.

Хоть трейлер занял всего 1.45, но в нем оказалась "пасхалка" (Пасхальное яйцо – секрет, скрытый в игре, фильме или сериале, но служащий своеобразной наградой для внимательного игрока или зрителя).

По сюжету игрок попадет в таинственное подземелье, в котором содержаться инкубаторы с эмбрионами. На одном из инкубаторов внимательные зрители увидели строки из известной поэмы Тараса Шевченко "Катерина".

Фото: Новинач

Причем стихотворение отзеркалено, то есть нацарапано внутри инкубатора. Заметить и прочесть его было делом нелегким, но поклонники игры справились. Теперь обсуждают, чтобы это могло значить, и будет ли иметь стихотворение влияние на сюжет.