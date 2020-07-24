Самый дорогой алкоголь продается в Бахрейне, а сравнительно дешевый – в Германии

В Бахрейне спиртные напитки разрешено покупать только в гостиницах, на курортах и в некоторых избранных магазинах, а также запрещены его продажи мусульманам.

Согласно данным Программы международных сопоставлений Всемирного банка, в Бахрейне цены на алкоголь – самые высокие в мире. В среднем, на 345% больше, чем в других странах, уточняет пишет Quarz.

Такая дороговизна обусловлена рядом факторов.

"В Бахрейне разрешено покупать алкоголь только в гостиницах, на курортах и в некоторых избранных магазинах, а также запрещены его продажи мусульманам. Это ограничивает конкуренцию. Кроме того, страна взимает 125% тариф на импорт алкоголя. И наконец, Бахрейн в основном зависит от импорта продуктов питания и напитков, что делает цены почти на все виды продуктов питания выше средних", – отмечается в статье.

На втором месте в этом рейтинге – острова Теркс и Кайкос, Иран – на третьем, на четвертом – Исландия, на пятом – Сингапур. В первую десятку на дорогой алкоголь также входят: Бермудские острова, Каймановы острова, Норвегия, Багамские острова и Сейшелы.

"Стоимость алкоголя тесно связана с общим уровнем жизни в стране", – говорится в материале.

Например, на Бермудских островах, в Исландии и Австралии стоимость алкоголя "включает в себя" высокие затраты на труд.

"При этом, цены на алкоголь в Германии в среднем на 23% ниже, чем в других странах, хотя в целом цены на продукты – на 25% выше. И происходит это потому, что Германия сочетает в себе низкие налоги с большим внутренним производством", – говорится в статье.

Отметим, в прошлом году американцы потратили 44,9 млрд долларов на покупки в состоянии алкогольного опьянения. А в России из-за эпидемии коронавируса начала расти смертность от алкоголя.