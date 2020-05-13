Во время карантина в России выросла смертность от алкоголя , – Минздрав РФ

В этой связи в России думают над тем, чтобы увеличить возрастной ценз для продажи алкоголя до 21 года

Из-за эпидемии коронавируса в России начала расти смертность от алкоголя. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает Интерфакс.

"У нас есть оперативный мониторинг по смертности. К сожалению, в этот период роль алкоголя в структуре смертности начала возрастать", – говорит министр здравоохранения.

В этой связи в России думают над тем, чтобы увеличить возрастной ценз для продажи алкоголя до 21 года.

По словам Мурашко, есть статистика, которая наглядно показывает, что от алкоголя умирают больше мужчин, чем женщин. "Как только исполняется 18 лет, смертность между мужчинами и женщинами начинает резко меняться", – сказал министр.

"Если до 18 лет – это примерно в одних цифрах идет, то после 18 лет, когда более свободная жизнь наступает, здесь мальчики сразу дают более высокие показатели смертности", – добавил он.

"Тут нужно подумать. Потому что сокращение алкоголя – это в определенной степени путь к сокращению смертности и заболеваемости. Именно для того, чтобы не формировать культуру привязанности в последующем, это можно сделать сегодня", – говорит Мурашко.

Ранее в Минздраве РФ сообщали, что из-за самоизоляции россияне стали на 2-3% больше употреблять алкоголь. На этом фоне Мурашко отметил, мол алкоголь в этой ситуации – "точно не помощник".

"Не нужно думать, что даже там какие-то там 30-50 миллилитров алкоголя укрепят ваш иммунитет", – добавил Мурашко.

Как ранее сообщал Фокус:

В Коростене Житомирской области , где зафиксирована вспышка Covid-19, на время карантина запретили продажу алкоголя с 19:00 до 8:00.