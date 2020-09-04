Настя Каменских презентовала новый клип в латиноамериканском стиле

Настя Каменских, которая решила добавить в свое творчество латиноамериканского колорита и завоевать аудиторию за океаном, презентовала клип на трек A huevo. Песня вошла в новый испаноязычный альбом певицы Eclеctica. Всего в альбом вошло семь треков. Об этом пишет Viva.

В клипе A huevo певица сочетала украинские символы – такие как снов колосьев пшеницы и томик "Кобзаря", так и узнаваемые мексиканские образы – пиньята, борцы в масках Луча либре, девушки в широкополых шляпах и злодеи в масках и с пистолетами.

В песне звучат также фразы на украинском языке, что уже стало фишкой Насти Каменских в треках на иностранных языках. Клип на трек снимали еще до карантина, режиссером выступил Леонид Колосовский. Это уже третья совместная работа Насти и Леонида в сольном проекте NK, и каждая из работ впечатляет яркими красками и эпатажем, набирая десятки миллионов просмотров.

Ранее Каменских выпустила клип на песню ELEFANTE, который добрал 102 миллиона просмотров, а сам трек продолжает покорять всевозможные чарты по всему миру — в Мексике, США, Канаде, Испании, Турции, Румынии и даже Индии.

"Я как настоящая девушка-космополит кайфую от невероятного симбиоза колоритных и близких мне по духу культур — украинской и мексиканской — настроение которых присутствует в каждом треке моего нового альбома. Кураж, страсть и огненный драйв слились воедино. Музыка не имеет границ, как и моя любовь к новому и экспериментам в своем творчестве", — рассказала Каменских.