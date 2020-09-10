"Оскар" по новым правилам. Почему "Рокки" получил бы премию, а "Касабланка" и "Титаник" – нет

Киноакадемики ввели новые, политкорректные требования к фильмам, которые могут претендовать на "Оскар". Фокус разбирался, какие из культовых картин в истории Голливуда не только не получили бы "Оскар", но и вообще не смогли бы претендовать на звание лучшего фильма по новым правилам Американской киноакадемии.

Американская киноакадемия искусств опубликовала новые правила отбора кинолент, которые претендуют на "Оскар" в номинации "Лучший фильм года". Начиная с 2024 года для того, чтобы фильм мог претендовать на звание лучшего, в нем должны соблюдаться по меньшей мере два из четырех представленных академией критериев.

Один из актеров, исполняющих главную роль первого или второго плана, должен быть представителем расовых или этнических меньшинств. Если это условие невозможно выполнить, то по меньшей мере треть остальной труппы должны быть женщинами, представителями расовых, этнических меньшинств, ЛГБТ или людьми с ограниченными возможностями.

Квоты подробно расписаны:

Одна из главных ролей или же главная роль второго плана должна быть отдана темнокожему актеру (актрисе), азиату, латиноамериканцу, жителю Ближнего Востока, представителю коренного населения Америки или представителю другой этнической группы;

Не менее 30% всего актерского состава должны составлять женщины, представители этнических групп, члены ЛГБТ-сообщества или люди с ограниченными возможностями;

Основная сюжетная линия картины должна затрагивать проблемы расы, гендера или людей с ограниченными возможностями;

В команду стажеров, дистрибьюторов, рекламщиков должны входить несколько представителей этнических групп, женщины, члены ЛГБТ-сообщества.

К слову, аналогичные требования будут применяться к творческому и техническому персоналу. Речь идет о режиссерах, сценаристах, композиторах, художниках по костюмам, гримерах, редакторах, продюсерах и прочих. Также правила будут распространяться на маркетологов, PR-щиков и кинопрокатчиков.

Похожее требование предъявляется к исполнителям эпизодических ролей: не менее 30% должны составлять представители ЛГБТ, расовых или этнических групп, женщины или люди с инвалидностью. Обязательным будет присутствие представителей как минимум двух групп.

По мнению киноакадемии, эти квоты призваны сбалансировать общество и создать разнообразие на экране.

Фокус решил вспомнить, какие из знаменитых оскароносных картин могли бы претендовать на "Оскар", даже если бы аналогичные квоты действовали на момент съемок, а какие остались бы без премии.

Мы представили себя в роли киноакадемиков, которые рассматривают лонг-лист "Оскара", обращая внимание на основные требования к исполнителям главных ролей и сюжетные линии. При этом мы "на глаз" оценивали соответствие массовки новым правилам и не оценивали общий состав коллектива, работавшего над фильмом.

1939. "Унесенные ветром"

Классическая экранизация романа Маргарет Митчелл, рассказывающая о любви и войне между Севером и Югом. Главные роли исполнили Вивьен Ли (Скарлетт), Кларк Гейбл (Ретт), Лесли Говард (Эшли), Оливия де Хэвилленд (Мелани) и Хетти Макдэниэл (Мамушка).

В квоту: попадает. Фильм затрагивает проблемы расы, а Мамушка – одна из главных героинь второго плана – черная, что немудрено, ведь речь идет о рабовладельческом Юге. Хетти Макдэниеэл, кстати, как раз и получила за роль второго плана "Оскар".

1940. "Ребекка"

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Триллер, снятый Альфредом Хичкоком, экранизация одноименного романа Дафны Дюморье. Главные роли исполняют Лоуренс Оливье и Джоан Фонтейн. Фильм получил две премии "Оскар", включая за лучший фильм года.

В квоту: не попадает.

1942. "Как зелена была моя долина"

Фильм известен тем, что был удостоен премии "Оскар", опередив такие общепризнанные в будущем шедевры как "Гражданин Кейн" и "Мальтийский сокол". Сюжет ленты представляет собой экранизацию одноименного романа Ричарда Луэллина и повествует о жизни семьи Морган в угольном бассейне Южного Уэльса в начале XX века.

В квоту: не попадает

1944. "Касабланка"

Легенда нуарного кино. Романтическая драма, поставленная режиссером Майклом Кертисом, с Хамфри Богартом и Ингрид Бергман в главных ролях. Действие фильма разворачивается в начале Второй мировой войны в марокканском городе Касабланка, находившемся в то время под контролем вишистской Франции. Сюжет сосредоточен на внутреннем конфликте человека, которому приходится выбирать между долгом и чувством, между любимой женщиной и необходимостью помочь ей и ее мужу, лидеру движения Сопротивления, бежать из Касабланки для продолжения борьбы с нацистами.

В квоту: не попадает.

1947. "Лучшие годы нашей жизни"

Фильм, снятый режиссером Уильямом Уайлером. Рассказывает историю трех ветеранов, вернувшихся со Второй мировой войны. Пехотный сержант Эл Стивенсон получает прежнюю работу банковского служащего, однако должен вновь привыкать к своей семейной жизни. Капитан авиации Фред Дерри возвращается к красивой и неверной жене, а моряк Гомер Пэрриш приходит с фронта инвалидом без обеих рук. Фильм в 1989 году был признан национальным достоянием и включен в Национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса США.

В квоту: попадает. Затрагивает проблемы людей с ограниченными возможностями.

1948. "Джентльменское соглашение"

Фильм, снятый Элиа Казаном, в главной роли Грегори Пек. Журналист Филипп Шулер Грин переезжает в Нью-Йорк. Ему поручают щекотливое задание — написать статью в журнал об антисемитизме. Филип решает познать тему своего расследования на личном опыте и берет себе имя Фил Гринберг.

В квоту: попадает. Фильм затрагивает проблемы расы и национальности

1951. "Все о Еве"

Драма, снятая режиссером Джозефом Лео Манкевичем. Манкевич также написал сценарий, основанный на рассказе Мэри Орр "Мудрость Евы".Бетт Дэвис сыграла Марго Ченнинг, знаменитую звезду Бродвея. Энн Бакстер снялась в роли Евы Харрингтон, молодой поклонницы Ченнинг, которая вмешивается в ее жизнь и в конечном счете становится угрозой и для ее карьеры, и для личной жизни. Также это был один из первых фильмов Мэрилин Монро. "Все о Еве" получил восторженные отзывы критиков; фильм был заявлен в 14 номинациях на премию "Оскар" (такого числа номинаций позднее добились только "Титаник" в 1997 году и "Ла-Ла Ленд" в 2016 году) и завоевал 6 из них, включая премию за лучший фильм. В истории кинематографа лента считается классической, в 1990 году она была отобрана для хранения в Национальном реестре фильмов. В 1998 году фильм "Все о Еве" занял 16-ю позицию в списке 100 лучших американских фильмов Американского института киноискусства.

В квоту: не попадает.

1958. "Мост через реку Квай"

Британско-американская военная драма режиссера Дэвида Лина, Главные роли исполняют Уильям Холден, Алек Гиннесс, Сэссю Хаякава и Джек Хокинс. Современные киноведы считают эту работу одной из величайших кинокартин в истории и кульминационной точкой в карьере Лина (наравне с другим его эпическим блокбастером — "Лоуренсом Аравийским"). Фильм получил 7 премий "Оскар", в том числе как лучший фильм года, и ряд других кинематографических наград. Рассказывает о группе британских военнопленных, которые попали в плен к японцам и находятся в лагере в джунглях Бирмы (сейчас Мьянма).

В квоту: попадает. Тут есть главный герой этнический японец, затрагиваются проблемы расизма.

1960. "Бен-Гур"

Эпический кинофильм ("пеплум") по библейским мотивам, снятый режиссером Уильямом Уайлером. Фильм впервые в истории кинематографа завоевал статуэтки в 11 номинациях. Триумф Чарлтона Хестона, исполнившего роль Иуды Бен-Гура.

В квоту: попадает. Тут есть этническое разнообразие, одну из главных ролей – храбрую красавицу Эсфирь, играет израильская актриса Хайя Харарит. Затрагиваются проблемы расизма и рабства.

1962. "Вестсайдская история"

Фильм режиссеров Роберта Уайза и Джерома Роббинса. Киноверсия одноименного бродвейского мюзикла, созданного композитором Леонардом Бернстайном, поэтом Стивеном Сондхаймом и хореографом и режиссером Джеромом Роббинсом в 1957 году. По версии Американского института кинематографии, этот фильм занимает вторую строчку в списке лучших американских кино-мюзиклов. Современная адаптация истории Ромео и Джульетты. События фильма разворачиваются в Вест-Сайде в 1957 году между молодежными бандами: белых американцев и выходцев из Пуэрто-Рико.

В квоту: попадает.

1963. "Лоуренс Аравийский"

Эпический кинофильм режиссера Дэвида Лина об офицере британской разведки Т. Э. Лоуренсе и событиях Арабского восстания 1916 – 1918 годов, удостоенный семи премий "Оскар". Фильм сделал начинающих актеров Питера О’Тула и Омара Шарифа мировыми кинозвездами первой величины. В ходе опроса, проведённого журналом Empire, картина заняла первое место в списке "Сто лучших британских фильмов всех времен". Британский институт кино отвел ей третье место.

В квоту: попадает. Тут есть этническое разнообразие и поднимаются проблемы расизма. Также имеется командир-гомосексуал, который за отказ Лоуренса велит избить его палками, и этот эпизод некоторым образом влияет на сюжет.

1965. "Моя прекрасная леди"

Музыкальный фильм режиссера Джорджа Кьюкора, созданный на основе пьесы Джорджа Бернарда Шоу "Пигмалион" и одноименного мюзикла Фредерика Лоу. Восемь премий "Оскар", в том числе за лучший фильм. Триумф Одри Хепберн, исполнившей роль цветочницы Элизы, которую профессор Генри Хиггинс делает настоящей леди.

В квоту: не попадет, хоть и затрагивает проблемы взаимоотношений высшего света и низшего сословия.

1966. "Звуки музыки"

Фильм-мюзикл, снятый в Робертом Уайзом, главную роль в котором исполнила Джули Эндрюс. История монахини, направленной гувернанткой к вдовцу фон Трапп с семью детьми в Зальцбург. Фон Трапп, не желая служить Рейху, сбегает с семьей.

В квоту: не попадает. Хоть и затрагивает проблемы нацизма.

1968. "Душной южной ночью"

Детективный кинофильм режиссера Нормана Джуисона. Фильм о расовых предрассудках, американском образе жизни и морали в 1950 – 1960-е годы. Маленький городок Спарта на берегах Миссисипи, середина 1960-х годов. Жаркой ночью убит уважаемый в обществе магнат Колберт из Чикаго, планировавший построить фабрику в Спарте. Белый шеф городской полиции Гиллеспи (Род Стайгер) хочет поскорее закрыть дело, повесив убийство на первого встречного. Таковым оказывается находящийся в городе проездом чернокожий Верджил Тиббс (Сидни Пуатье), которого Гиллеспи едва не арестовывает только из-за цвета его кожи. Выясняется, что Тиббс – опытный филадельфийский детектив из отдела убийств. По указанию своего шефа Тиббс остаётся в городе и объединяет усилия с Гиллеспи в расследовании убийства, превратившемся в своеобразную дуэль умов.

В квоту: попадает. Имеется главный чернокожий герой, поднимаются проблемы расизма. Но за этот фильм Сидни Пуатье "Оскар" не получил. Он получил его раньше, за роль в фильме "Полевые лилии" в 1963 году и стал первым чернокожим актером – обладателем "Оскара".

1970. "Полуночный ковбой"

Драма режиссера Джона Шлезингера. Главные роли исполнили Джон Войт и Дастин Хоффман. История жиголо Джо Бака, который отправляется в Нью-Йорк из Техаса, чтобы начать новую жизнь. Он становится проституткой, чтобы спасти друга – бродяжку Ратсо, но все тщетно.

В квоту: попадает. Основная сюжетная линия картины затрагивает проблемы людей с ограниченными возможностями (Ратсо) и проблемы ЛГБТ, пусть и с натяжкой.

1972. "Французский связной"

Полицейский триллер Уильяма Фридкина. Сюжет фильма основан на реальных событиях, а также их новеллизации Робином Муром. Он рассказывает историю нью-йоркских детективов Джимми "Попая" Дойла и Бадди Руссо, прототипами которых стали детективы из отдела по контролю за оборотом наркотиков Эдди Иген и Сонни Гроссо. Главную роль исполняет Джин Хэкмен. Сюжет фильма завязан на контрабанде нароктиков из Марселя в Нью-Йорк. В Марселе полицейский выслеживает Алена Шарнье (Фернандо Рей), французского преступника, поставляющего героин из Франции в США. Однако подручный Шарнье, киллер Пьер Николи убивает полицейского.

В квоту: не попадает

1973. "Крестный отец"

Фильм Фрэнсиса Форда Копполы, гангстерская драма, триумф Марлона Брандо и Аль Пачино, для которого это был только третий фильм в карьере. История гангстерской семьи Корлеоне из Нью-Йорка. Занимает третью строчку в списке лучших фильмов за всю историю американского кинематографа.

В квоту: сложный вопрос. Фильм представляет итало-американскую культуру, но весьма специфическим образом. Плюс, все основные персонажи белые.

1975. "Крестный отец 2"

Продолжение гангстерской драмы. Первый сиквел получивший "Оскар". Занимает 2-е место в списке 250 лучших фильмов по версии IMDb.

В квоту: не попадает.

1976. "Пролетая над гнездом кукушки"

Драма Милоша Формана, экранизация романа Кена Кизи. Второй фильм в истории мирового кинематографа, завоевавший "Оскар" в пяти самых престижных номинациях, что ранее удавалось только картине "Это случилось однажды ночью" (1934). Такую же "Большую пятерку" ему удалось взять в пяти номинациях на "Золотой глобус" — первый раз в истории кино. Фильм, повествующий о драме в психиатрической клинике, снимался практически полностью в отделении для душевнобольных больницы штата Орегон. Роль преступника Рэндла Патрика Макмерфи сыграл Джек Николсон.

В квоту: попадает. Основная сюжетная линия картины затрагивает проблемы людей с ограниченными возможностями. Также одну из главных ролей, – "Вождя" Бромдена – играет Уилл Сэмпсон, индеец-маскоги, представитель народа криков.

1977. "Рокки"

История боксера Рокки Бальбоа, где Сильвестр Сталлоне исполнил главную роль и написал сценарии к первому фильму и всем сиквелам.

В квоту: попадает. Тут есть темнокожий актер Карл Уэзерс, исполнивший роль Аполло Крида и есть женщины. Так что попадает с натяжкой.

1978. "Энни Холл"

Фильм Вуди Аллена, в котором он исполнил главную роль. Его герой, еврей-невротик и стендап-комик, посещает психоаналитика и влюблен в певицу Энни Холл (Дайан Китон).

В квоты: скорее не попадает. История невротика-еврея, одержимого антисемитскими заговорами – это не то, что нужно Киноакадемии сегодня.

1979. "Охотник на оленей"

Фильм режиссера Майкла Чимино. Картина повествует о судьбе трех молодых американцев восточнославянского происхождения, призванных на войну во Вьетнаме, о некоторых событиях до и после этого. Главные роли исполняют Кристофер Уокен, Роберт Де Ниро и Джон Сэвидж.

В квоту: не попадает. В фильме есть вьетконговцы, но не в главных ролях. И ПТСРа военных мало для квоты.

1980. "Крамер против Крамера"

Фильм Роберта Бентона. Семейная драма. В главных ролях Дастин Хоффман и Мерил Стрип.

В квоту: не попадает.

1983. "Ганди"

Биографический фильм, снятый Ричардом Аттенборо. Рассказывает о жизни Махатмы Ганди – лидера и идеолога движения ненасильственного сопротивления против британского колониального владычества в Индии в первой половине XX века. В роли Ганди – Бен Кингсли, британец индийского происхождения.

В квоту: попадает. Поднимаются проблемы расизма, есть этническое разнообразие.

1985. "Амадей"

Фильм Милоша Формана о гениальном композиторе Вольфганге Амадее Моцарте и его творческом противостоянии с Сальери.

В квоту: не попадает

1986. "Из Африки"

Кинофильм режиссера Сидни Поллака. Фильм основан на автобиографической книге Карен Бликсен, писавшей под псевдонимом Исак Динесен. История повествует о любви баронессы Карен фон Бликсен-Финеке и местного охотника Денниса. Действие фильма происходит в Африке.

В квоту: попадает. Поднимаются проблемы расизма и некоторые главные роли отданы темнокожим актерам. Среди них Иман, знаменитая модель и супруга Дэвида Боуи.

1987. "Взвод"

Драма Оливера Стоуна о войне во Вьетнаме. Основной сюжетной линией является история одного взвода из состава 25-й пехотной дивизии США, куда попадают Крис Тейлор (Чарли Шин), бросивший учебу в колледже и добровольно отправившийся служить во Вьетнам, и еще несколько новобранцев. Также роли исполнили Уиллем Дефо, Джонни Депп, Тони Тодд и Форест Уитакер.

В квоту: попадает. Поднимаются проблемы расизма, и есть два чернокожих главных актера.

1988. "Последний император"

Трагическая и эпическая история Пу И, последнего императора Китая, рассказанная Бернардо Бертолуччи.

В квоту: попадает, но с натяжкой. Проблема расизма между китайцами и японцами поднимается, также есть этническое разнообразие.

1989. "Человек дождя"

Роад-муви Барри Левинсона. Рассказывает историю страдающего савантизмом (аутизм с "островком гениальности". – Ред.) Рэймонда (Дастин Хоффман) и его циничного брата Чарльза Бэббита (Том Круз).

В квоту: не попадает. Хоть тут и поднимается проблема человека с аутизмом, но этого мало.

1990. "Шофер мисс Дэйзи"

Фильм Брюса Бересфорда, рассказывающий о взаимоотношениях пожилой еврейки Дэйзи (Джессика Тэнди) и ее чернокожего шофера Хоука Колберна (Морган Фримен).

В квоту: попадает. Поднимаются проблемы расизма и есть чернокожий актер в главной роли.

1991. "Танцующий с волками"

Фильм Кевина Костнера. Он же исполнил главную роль. Это история о войне Севера и Юга, где лейтенант из войска северян Джон Данбар уходит жить в племя сиу, познает их культуру и влюбляется в дочь вождя.

В квоту: попадает. История поднимает проблемы расизма, большая часть актеров – коренные американцы, часть диалогов ведется на языке лакота.

1992. "Молчание ягнят"

Триллер Джонатана Демми повествует о серийном убийце, похищающем девушек ради их кожи. Главные роли исполнили Джоди Фостер и Энтони Хопкинс. Лучший триллер в истории кино.

В квоты: не попадает.

1994. "Список Шиндлера"

Режиссер Стивен Спилберг. Сюжет ленты разворачивается вокруг событий в Германии во время Второй мировой войны. В центре повествования – немецкий офицер СС, который поставил целью спасти как можно больше евреев, пусть даже с риском для собственной жизни.

В квоту: попадает. Сюжет фильма рассказывает о геноциде евреев в Европе в эпоху гитлеровской Германии.

1995. "Форрест Гамп"

Оскароносная картина рассказывает о жизни человека с расстройствами развития. Фильм стал одним из самых ярких достижений в карьере Тома Хэнкса.

В квоту: попадает. Сюжет ленты повествует о жизни человека с ограниченными возможностями, один из героев второго плана чернокожий.

1996. "Храброе сердце"

Историческая драма, созданаая режиссером Мэлом Гибсоном, который исполнил в картине главную роль. В фильме задействованы только белокожие актеры. Сюжетные линии ЛГБТ также отсутсвуют

В квоту: не попадает.

1997. "Английский пациент"

Одна из самых знаменитых драм в истории кинематографа также обошлась без привлечения актеров других рас и представителей ЛГБТ в актерский состав. В центре сюжета – любовная история мужчины и женщины.

В квоту: не попадает.

1998. "Титаник"

Режиссер Джеймс Кэмерон, Джон Ландау. Стоит ли упоминать, что рекордсмент по "Оскарам" (всего у картины их 11), очень далек от соблюдения новых квот. Все герои фильма – белокожие. В картине нет ни одной сюжетной линии, указывающей на внимание к проблемам представителей сексуальных меньшинств.

В квоту: не попадает.

1999. "Влюбленный Шекспир"

Режиссеры и продюсеры: Дэвид Парфитт, Донна Джильотти, Харви Вайнштейн, Эдвард Цвик, Марк Норман.

Действие картины разворачивается во времена Уильяма Шекспира, когда в Великобритании было не так много представителей других этносов, что и отражено в сюжете картины.

В квоту: не попадает.

2000. "Красота по-американски"

Режиссер Брюс Коэн. Актерский состав ленты "Красота по-американски" – исключительно белокожий. Речь о проблемах ЛГБТ в картине не идет. Хотя одну из ключевых ролей в картине сыграл Кевин Спейси, который позже совершил каминг-аут, так что теоретически фильм можно отнести к тем, которые успешно проходят по квотам.

В квоту: скорее всего не попадает, так как Спейси о своей гомосексуальности официально сообщил только через 17 лет после съемок.

2001. "Гладиатор"

Картина, снятая режиссером Ридли Скоттом. Лента не соответствует новым квотам. В картине более, чем в 90% задействованы белые актеры и нет ни одного представителя ЛГБТ-сообществ в главных ролях.

В квоту: не попадает.

2003. "Чикаго"

Картина-мюзикл режиссера Роба Маршалла также не могла бы претендовать на "Оскар" в номинации "лучший фильм". Ведь актерский состав в картине на 100% белый.

В квоту: не попадает.

2004. "Властелин колец: Возвращение короля"

Сага режиссера Питера Джексона, снятая по роману Дж. Р. Р. Толкина, теоретически может претендовать на попадение в квоты, если принять во внимание расовое разнообразие персонажей. На экране присутствуют хоббиты, гномы, эльфы, тролли, орки и люди.

2005. "Малышка на миллион"

Драма Клинта Иствуда рассказывает историю успешной спортсменки, которая на пике карьеры получает травмы, делающие из нее инвалида. Все герои ленты – исключительно белокожие. Проблемы ЛГБТ не поднимаются, актеры-геи в съемках также не задействованы.

В квоту: не попадает.

2007. "Отступники"

Драматическая ганкстерская картина Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо в главной роли также не могла бы претендовать на попадение в новые квоты. Актерский состав полностью белокожий.

В квоту: не попадает.

2011. "Король говорит!"

Историческая драма Тома Хупера, по сценарию Дэвида Сайдлера. Сюжет картины повествует о процессе избавления короля Георга VI от заикания с помощью логопеда.

В квоту: не попадает.