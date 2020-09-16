Кейт Миддлтон оказалась не самой популярной мамой в школе своих детей

Старшие дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон посещают престижную школу Thomas's Battersea – частное учебное заведение смешанного типа. И почитатели семьи герцогов Кембриджских полагали, что они являются там самыми популярными родителями, однако, оказалось, что это не так. Об этом пишет Mirror.

Самой популярной мамой школы Thomas's Battersea оказалась некая модель Victoria's Secret, имя которой не называется.

Один из родителей даже сказал журналистам, что "никто не смотрит на Кейт второй раз, когда она приводит детей в школу и уходит домой".

Кейт Миддлтон и принц Уильям ведут принцессу Шарлотту первый раз в первый класс

А что касается принца Джорджа, который сейчас учится в третьем классе, то оказалось, что он очень популярен и у него много друзей, но вовсе не потому, что он будущий наследник британского престола. Друзья даже дали ему прозвище "Пи Джей".

Первый класс принца Джорджа/Фото: The Duke and Duchess of Cambridge

У принцессы Шарлотты, которая учится в первом классе, также с одноклассниками все складывается хорошо. И в школу ходить ей нравится.

Принц Уильям, когда его старшие дети вернулись к оффлайн обучению, признался, что рад тому, что его работа учителя закончилась. "Я думаю, что каждый родитель вздыхает с облегчением, когда школы снова открываются", – сообщил принц.