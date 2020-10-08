Купальник первой "девушки Бонда" уйдет с молотка за полмиллиона долларов

В 60-гг прошлого века эта модель купальника стала популярной после фильма об агенте 007.

Купальник первой "девушки Бонда", швейцарской актрисы Урсулы Андресс, в котором она сыграла в фильме "Доктор Ноу", выставили на аукционную продажу. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о раздельном купальнике цвета слоновой кости с широким поясом, на котором закреплены ножны и само оружие. Именно в этом образе Андресс появилась в одной из сцен фильма о Джеймсе Бонде, в последствии сделав его очень попудярной моделью середины прошлого века.

Торги организовывает аукционный дом Profiles in History в Лос-Анджелесе (США), они пройдут 12 ноября. Предполагается, что лот уйдет с молотка за полмиллиона долларов (около 14, 3 миллиона гривен).

Известно, что предыдущим владельцем бикини был сооснователь сети ресторанов Planet Hollywood Роберт Эрл. Он купил купальник в 2001 году за 45 тысяч долларов.

Отметим, ранее в Лондоне украли уникальную коллекцию оружия из фильмов про Джеймса Бонда.

Юная певица Билли Айлиш опубликовала видео к заглавной песне саундтрека нового фильма бондианы "Не время умирать". Релиз песни No Time To Die, которая была записала вместе с братом Билли Айлиш Финнеасом, состоялся еще в феврале.