У "Девочки с обручем" вандалы украли велосипед. Граффити Бэнкси лишилось важной детали

Остаток композиции власти Ноттингема оперативно закрыли прозрачным пластиком.

Сломаный велосипед, который дополнял граффити британского уличного художника Бэнкси в Ноттингеме, пропал. Предположительно он был украден, сообщила The Guardian.

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Граффити появилось 13 октября. На нем изображена девочка, которая крутит велосипедную покрышку, как обруч. Рядом стоял старый велосипед с одним колесом, он был пристегнут к столбу.

Автор работы сначала был не известен, но вскоре Бэнкси признал ее своей. Место сразу стало притягивать туристов.

Велосипед предположительно пропал на минувших выходных. В понедельник утром, 23 ноября, на его место был поставлен горный велосипед. Подмену заметила школьная учительница, которая сразу сообщила о случившемся в соцсетях.

Городской совет оперативно распорядился защитить граффити прозрачным пластиковым покрытием.

В Лондоне на аукционе Sotheby’s за семь миллионов фунтов стерлингов (около 10 миллионов долларов) продали картину Бэнкси, пародирующую полотно французского импрессиониста Клода Моне "Пруд с лилиями".