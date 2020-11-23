Подводные туннели и храмы майя: под Варшавой открыли самый глубокий в мире бассейн (видео)

Глубина бассейна Deepspot достигает 45 метров 70 см.

В Польше под Варшавой в городе Мщонув официально открыли самый глубокий и самый современный в мире бассейн Deepspot.

Об этом сообщает Onet.pl.

Отмечается, что бассейн оборудован подводными туннелями и гостиничными комнатами на глубине 5 метров. Его глубина достигает 45 метров 70 см.

Отделка сооружения стилизована под храмы майя.

Бассейн Deepspot наполнен 8 тыс. куб. м воды, что равняется наполнению 27-ми обычных 25-метровых бассейнов. Стены основной части бассейна могут выдержать давление воды весом 50 тонн.

В мире есть только два бассейна подобного типа: бельгийский Nemo33 около Брюсселя глубиной 33 метра (открыт в 2004 году) и Y-40 Deep Joy вблизи итальянской Падуи глубиной 42,15 метра (открыт в 2014 году).

Стоимость инвестиции составила 40 млн злотых (более 8,5 млн евро). Проект разрабатывали под брендом Flyspot, который владеет аэродинамичными тоннелями в Варшаве и Катовице.

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Ранее сообщалось, что на крыше 55-этажного отеля в Лондоне компания Compass Pools планирует построить первый в мире бассейн с обзором 360 градусов.