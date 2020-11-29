Приз за стойкость. 12 призеров Гран-при Женевского часового искусства (фото)

Во времена, когда люди борются за свое здоровье и жизнь, им не до предметов роскоши. Пандемия коронавируса сильно ударила по этому специфическому рынку, в том числе механических часов. В текущем году выставки-ярмарки, где закупали новые коллекции, были отменены, во время весеннего карантина большинство часовых заводов и магазинов закрылось. Самые популярные бренды отложили выпуск новых коллекций: Patek Philippe показал новые часы в ноябре, Rolex — в сентябре, поставлять их на рынки будут лишь в следующем году. По статистике Федерации часовой индустрии, за десять месяцев 2020 года выручка от экспорта швейцарских часов упала на 25,8%. Аналитики рынка называют эту цифру самым резким снижением за последние 80 лет.

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Сами представители часового бизнеса относятся к нынешнему кризису философски. На их памяти это уже третья волна больших потрясений: в 1970-е был кварцевый кризис, когда на рынок вышли японские кварцевые часы и аудитория перестала покупать механические. В 2008–2009-е годы швейцарцы страдали от экономического кризиса, а теперь — от пандемии коронавируса и сопутствующей ей финансовой неопределенности. "В такие безумные времена часы — далеко не предмет первой необходимости", — говорит Максимиллиан Бюссер, основатель независимого бренда MB&Friends.

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Если прежние кризисы чему и научили часовые компании, так это тому, что нужно продолжать работать несмотря ни на что. Поэтому большинство брендов выпускают новинки и презентуют их онлайн. В мире могут происходить любые потрясения, а новые чудеса часовой механики все равно появляются — как это было во времена мировых войн, других пандемий и прочих катаклизмов. Среди событий, которые происходят, хоть пожар, хоть потоп, — ежегодный Гран-при Женевского часового искусства. Это мероприятие, на котором награждают лучшие часы года, традиционно состоялась в ноябре — с наполовину заполненным залом театра "Леман", онлайн-трансляцией и масочным режимом. 19 победителей Гран-при определили, Фокус выбрал самые интересные из них по механике и дизайну.

Вперед в прошлое

Особенность швейцарского часового дела в том, что, несмотря на модернизацию и диждитализацию, бренды вкладывают много времени и ресурсов в проекты, подчеркивающие их связь с прошлым. Они могут по 50 лет выпускать одну коллекцию или работать над особенно удачной идеей. Пример такой — часы Altiplano, обладатель Гран-при, "Золотой стрелки" 2020 года. Модель получила премию за рекордно тонкий корпус — всего 2 мм. Такого результата компания Piaget добивалась долгое время, поскольку работает над концепцией тонких механизмов с 1957-го.

Номинация: Гран-при "Золотая стрелка"

Бренд: Piaget

Часы: Altiplano Ultimate Concept

Цена: $449 тыс.

Независимый часовой бренд Greubel Forsey воплотил другую идею из прошлого — ручную работу. Современные часовые компании автоматизируют производство и выпускают миллионы экземпляров в год, как это делают в Rolex, к примеру. В пику этим процессам Роберт Гребель, Стивен Форси и их коллеги-часовщики изготовили часы Hand Made 1 вручную на 95%. Для этого им понадобилось 6 тыс. часов, или три года работы над каждой деталью. Этот срок — одна из причин, почему швейцарские механические часы стоят так дорого: их цена пропорциональна времени, потраченному на разработку и изготовление.

Номинация: Сложные мужские часы

Бренд: Greubel Forsey

Часы: Hand Made 1

Цена: $821 тыс.

Приз за смелость, который в Женеве дают самым необычным часам, в этом году получил бренд H. Moser & Cie. В своем новом турбийоне бренд иронически обыгрывает традиционное представление об эксклюзивности швейцарской механики. В частности, прозрачный циферблат часов наклонен к плоскости корпуса под углом 40°, то есть разглядеть, который час, получится не всем и не сразу. Как отмечает бренд, "только владелец или его доверенные лица узнают тайну времени, которое показывают эти часы".

Номинация: Приз за смелость

Бренд: H. Moser & Cie

Часы: Endeavour Cylindrical Tourbillon H. Moser X MB&F

Цена: $86 тыс.

Невидимая работа

Среди коллекционеров и фанатов механических часов распространено мнение о том, что чем сложнее часы, чем больше у них функций, тем они престижнее. Это правда лишь отчасти. Почти у всех часовых брендов есть такие имиджевые модели, которые, как на витрине, показывают умение и мастерство часовщиков. Однако подавляющую часть времени у часовых марок занимает создание как раз рядовых коллекций, которые покупают гораздо больше и чаще, чем исключительные часы. Чтобы сделать "простой" механический хронометр, который показывает лишь часы, минуты и секунды, часто требуется большая виртуозность. "Нам нужно больше ценить модели без дополнительных функций, ведь и в них есть детали, изготовление которых требует большого мастерства и компетентности", — говорит Сьюзан Вонг, главный редактор авторитетного часового ресурса Worldtempus и член жюри женевского Гран-при.

Номинация: Часовое открытие года

Бренд: Petermann Bédat

Часы: Dead beat second

Цена: $70 тыс.

Сложность с обычными часами еще и в том, что главные их изюминки невидимы. Детали механизма, над которыми упорно трудятся часовщики, закрыты циферблатом, их нельзя сразу разглядеть. К примеру, обладатель премии в категории "Мужские часы" модель финского мастера Кари Вутилайнена имеет лишь базовую функцию, а их главная ценность — это механизм. Вутилайнен модифицировал спуск, элемент механизма, который передает энергию с заводной пружины на другие блоки, благодаря чему стрелки идут. Чем равномернее и экономнее работает спуск, тем точнее и надежнее часы.

Номинация: Мужские часы

Бренд: Voutilainen

Часы: 28SC

Цена: $81 тыс.

Сложность в том, что качество механизма владелец часов может оценить только после длительного использования, а не сразу после покупки. Чтобы завоевать доверие покупателя, марки, которые изготавливают такие "простые" часы, тщательно работают над их внешним видом. В той же модели Кари Вутилайнена гравировка на циферблате сделана вручную, так же отполированы стрелки — качество этих деталей можно оценить нево­оруженным глазом.

Номинация: Часы-вызов

Бренд: Tudor

Часы: Black Bay Fifty-Eight

Цена: $3,8 тыс.

Искусство ради искусства

Спортивные часы являются одной из самых популярных и продаваемых категорий швейцарской механики. Именно со спортивными моделями ассоциируются наиболее финансово успешные бренды Rolex и Omega, которые, по подсчетам специализированного портала Monochrome, в 2019 году заработали 5,5 и 2,3 млрд швейцарских франков соответственно. Спортивные часы любят потому, что они яркие, часто с контрастными циферблатами, выглядят внушительно и имеют четкую функциональную специализацию. К примеру, хронографы со счетчиками разных отрезков времени ассоциируются с автомобильными гонками, и их адресуют тем, кто любит скорость.

Номинация: Хронограф года

Бренд: H. Moser & Cie

Часы: Streamliner Flyback Chronograph Automatic

Цена: $43,7 тыс

Дайверские часы водонепроницаемы и имеют специальные функции для глубоководных погружений. Парадокс в том, что, по внутренним исследованиям часовых компаний, 90% владельцев таких часов никогда не пользуются их специфическими функциями, особенно если модель изготовлена из золота или других драгоценных металлов. Как максимум — могут в часах поплавать в бассейне или принять душ.

Номинация: Маленькая стрелка

Бренд: Breitling

Часы: Superocean Heritage ʼ57 Limited Edition II

Цена: $4,8 тыс.

Несмотря на это, часовые марки упорно продолжают выпускать спортивные часы и снабжать их этим ненужным функционалом. Более того, маниакально усовершенствуют их и делают, к примеру, счетчик, который отсчитывает 1/1000 секунды. В этом ярче всего проявляется приверженность компаний к своим традициям и часовому искусству. Они строго выдерживают все жанровые черты спортивных часов, даже если эти функции никогда не понадобятся их владельцу. Вдобавок спортивные часы часто становятся своеобразным полигоном, где обкатываются новые технологии и материалы для индустрии. Поэтому женевское Гран-при присуждали спортивным часам за эти их побочные характеристики. К примеру, награду в категории "Культовые часы" хронограф Bulgari получил потому, что марка впервые использовала алюминий и каучук в наручных часах, а не за их выдающийся механизм.

Номинация: Культовые часы

Бренд: Bulgari

Часы: Aluminium Chronograph

Цена: $4,4 тыс

В плену стереотипов

Во многих странах распространено представление о том, что часы для женщин покупают мужчины, однако рынок это опровергает. Как отмечает Арно Карре, директор по маркетингу и коммуникациям Cartier, около 50% клиентов, покупающих часы бренда, — женщины, а в целом они составляют треть аудитории часовых компаний. В интервью Financial Times Максимиллиан Бюссер рассказал, что двое из самых крупных коллекционеров часов MB&Friends — это представительницы прекрасного пола, и у каждой из них по 15 моделей этого бренда. При этом MB&Friends еще до недавнего времени выпускал исключительно мужские часы, а первую женскую модель представил в 2019-м.

Номинация: Женские сложные часы

Бренд: Charles Girardier

Часы: Tourbillon Signature Mystérieuse "fleur de sel"

Цена: $98,5 тыс.

Собственно, большинство часовых компаний не успевает отвечать на новые запросы женской аудито­рии. Такие марки, как Cartier, ­серьезно относятся к своим покупательницам и одновременно разрабатыва­ют мужские и женские моде­ли в каж­дой своей коллекции, большинство из них делают в едином унисекс-стиле, востребованном женской ауди­то­рией. Но в подавляющем большинстве случаев дамские часы — миниатюрные, с драгоценными камнями. Это скорее украшение, а не прибор, показывающий время.

Номинация: Декоративное искусство

Бренд: Van Cleef & Arpels

Часы: Lady Arpels Soleil Féerique

Цена: $374,4 тыс.

Данный стереотип не смогло ­преодолеть и жюри Гран-при Женевского часового искусства, которое выбрало в женских категориях подчеркнуто яркие, драгоценные модели. К примеру, Miss Audrey бренда Bovet 1822 украшена бриллиантами, на циферблате часов эмаль и гравировка, а корпус можно отсоединить от ремешка и носить на шее как украшение-подвеску. Да, эти часы красивы и показывают высокий уровень мастерства их создателей, но вряд ли найдут отклик у многих современных женщин.

Номинация: Женские часы

Бренд: Bovet 1822

Часы: Miss Audrey

Цена: $22,4 тыс.

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