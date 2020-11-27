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Ужин с индейкой: как звезды отметили День Благодарения

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Фото: соцсети | "Железный Арни" и Хейли Бибер с праздничными индейками

В четвертый четверг ноября большинство американских семей традиционно отметили День благодарения и селебрити не стали исключением.

День Благодарения в США традиционно отмечают в четвертый четверг ноября, американские семьи собираются за праздничным столом. И звезды исключением не стали, напротив, они даже соревнуются в том, у кого индейка получилась лучше.

В период пандемии коронавируса праздник стал особенно значимым, ведь в 2020-м многие не смогли собраться за одним столом и отмечали праздник дистанционно.

Для кого-то, как для Хейли Бибер, этот День благодарения оказался особенным еще и потому, что она впервые сама запекла индейку для торжественного ужина с родными.

Хейли Бибер
Хейли Бибер

Кто-то, как Дженнифер Энистон и ее экс-супруг Джастин Теру, не имел возможности собраться в честь праздника шумной компанией, поэтому они провели его вместе со своими любимыми питомцами.

Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Джастин Теру
Джастин Теру

Напомним, традицию праздновать День Благодарения заложили переселенцы из Англии, прибывшие в Новый свет в 1620 году и основавшие Плимутскую колонию в нынешнем штате Массачусетс.

София Вергара с сыном
София Вергара с сыном
Майкл Дуглас в кругу семьи
Майкл Дуглас в кругу семьи
Милла Йовович с семьей
Милла Йовович с семьей

Более половины из примерно сотни прибывших на корабле "Мэйфлауэр" не смогли пережить суровую зиму и погибли от холода, голода и болезней. Выжившие основали колонию и весной с помощью местных индейцев, которые научили их, какие культуры и каким образом выращивать на местной каменистой почве, приступили к обработке земли. Неожиданно богатый урожай стал наградой за их усилия. Первый губернатор колонистов У. Брэдфорд предложил провести день принесения благодарности Господу. На праздник осенью 1621 года отцы-пилигримы пригласили вождя и ещё 90 индейцев того племени, которое помогло им выжить в незнакомых условиях. Эта трапеза, разделённая с индейцами, и стала первым празднованием Дня благодарения. Впоследствии колонисты отмечали хороший урожай празднествами благодарения от случая к случаю.

Риз Уизерспун в кругу семьи
Риз Уизерспун в кругу семьи
Зои Дешанель
Зои Дешанель

Отмечать День благодарения как национальный праздник предложил первый президент США Джордж Вашингтон. В 1941 году Конгресс США проголосовал за то, чтобы День благодарения отмечать в последний четверг ноября как общенациональный праздник.

Традиция праздника очень простая: несколько поколений одной семьи собираются за праздничным столом берутся за руки и произносят слова благодарения. Главное блюдо праздника – фаршированная индейка под клюквенным соусом. Кроме того, на стол подается тыквенный пирог и початки кукурузы. 

Вице-президент США Майк Пенс отметил День Благодарения с военными
Вице-президент США Майк Пенс отметил День Благодарения с военными

Позже возникла еще одна традиция — президент США "дарует помилование индейке". Первым стал Джон Кеннеди, причем сделал он это за несколько дней до того, как его убили в Далласе. "Мы дадим этой птице вырасти. Это наш ей подарок на День благодарения", — сказал Кеннеди, глядя на белую индейку с табличкой "Приятного аппетита, господин президент". Однако в традицию помилование индейки превратилось позже, после 1989 года — тогда Джордж Буш-старший на церемонии преподнесения индейки заявил, что эта птица не умрет ради праздничного стола. 

В последние годы для индеек начали придумывать клички. Так, в 2001-м, спустя два с лишним месяца после терактов 11 сентября, президент США Джордж Буш-младший помиловал индеек, которых звали Свобода и Независимость. Спустя 14 лет Барак Обама помиловал индеек по кличке Честный и Эйб (названных в честь Авраама Линкольна). 

Дональд Трамп даровал помилование индейкам
Дональд Трамп даровал помилование индейкам
Иванка Трамп с семьей и помилованная индейка
Иванка Трамп с семьей и помилованная индейка

В 2020 году Дональд Трамп у Белого дома помиловал двух индеек по имени Кукурузка и Початок.

Позже с ними устроили фотосессию члены его семьи.