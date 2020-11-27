Ужин с индейкой: как звезды отметили День Благодарения

В четвертый четверг ноября большинство американских семей традиционно отметили День благодарения и селебрити не стали исключением.

День Благодарения в США традиционно отмечают в четвертый четверг ноября, американские семьи собираются за праздничным столом. И звезды исключением не стали, напротив, они даже соревнуются в том, у кого индейка получилась лучше.

В период пандемии коронавируса праздник стал особенно значимым, ведь в 2020-м многие не смогли собраться за одним столом и отмечали праздник дистанционно.

Для кого-то, как для Хейли Бибер, этот День благодарения оказался особенным еще и потому, что она впервые сама запекла индейку для торжественного ужина с родными.

[ + – ] Хейли Бибер

Кто-то, как Дженнифер Энистон и ее экс-супруг Джастин Теру, не имел возможности собраться в честь праздника шумной компанией, поэтому они провели его вместе со своими любимыми питомцами.

[ + – ] Дженнифер Энистон [ + – ] Джастин Теру

Напомним, традицию праздновать День Благодарения заложили переселенцы из Англии, прибывшие в Новый свет в 1620 году и основавшие Плимутскую колонию в нынешнем штате Массачусетс.

[ + – ] София Вергара с сыном

[ + – ] Майкл Дуглас в кругу семьи

[ + – ] Милла Йовович с семьей

Более половины из примерно сотни прибывших на корабле "Мэйфлауэр" не смогли пережить суровую зиму и погибли от холода, голода и болезней. Выжившие основали колонию и весной с помощью местных индейцев, которые научили их, какие культуры и каким образом выращивать на местной каменистой почве, приступили к обработке земли. Неожиданно богатый урожай стал наградой за их усилия. Первый губернатор колонистов У. Брэдфорд предложил провести день принесения благодарности Господу. На праздник осенью 1621 года отцы-пилигримы пригласили вождя и ещё 90 индейцев того племени, которое помогло им выжить в незнакомых условиях. Эта трапеза, разделённая с индейцами, и стала первым празднованием Дня благодарения. Впоследствии колонисты отмечали хороший урожай празднествами благодарения от случая к случаю.

[ + – ] Риз Уизерспун в кругу семьи [ + – ] Зои Дешанель

Отмечать День благодарения как национальный праздник предложил первый президент США Джордж Вашингтон. В 1941 году Конгресс США проголосовал за то, чтобы День благодарения отмечать в последний четверг ноября как общенациональный праздник.

Традиция праздника очень простая: несколько поколений одной семьи собираются за праздничным столом берутся за руки и произносят слова благодарения. Главное блюдо праздника – фаршированная индейка под клюквенным соусом. Кроме того, на стол подается тыквенный пирог и початки кукурузы.

[ + – ] Вице-президент США Майк Пенс отметил День Благодарения с военными

Позже возникла еще одна традиция — президент США "дарует помилование индейке". Первым стал Джон Кеннеди, причем сделал он это за несколько дней до того, как его убили в Далласе. "Мы дадим этой птице вырасти. Это наш ей подарок на День благодарения", — сказал Кеннеди, глядя на белую индейку с табличкой "Приятного аппетита, господин президент". Однако в традицию помилование индейки превратилось позже, после 1989 года — тогда Джордж Буш-старший на церемонии преподнесения индейки заявил, что эта птица не умрет ради праздничного стола.

В последние годы для индеек начали придумывать клички. Так, в 2001-м, спустя два с лишним месяца после терактов 11 сентября, президент США Джордж Буш-младший помиловал индеек, которых звали Свобода и Независимость. Спустя 14 лет Барак Обама помиловал индеек по кличке Честный и Эйб (названных в честь Авраама Линкольна).

[ + – ] Дональд Трамп даровал помилование индейкам

[ + – ] Иванка Трамп с семьей и помилованная индейка

В 2020 году Дональд Трамп у Белого дома помиловал двух индеек по имени Кукурузка и Початок.

Позже с ними устроили фотосессию члены его семьи.