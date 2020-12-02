Впервые за 33 года королева Елизавета II и принц Филипп встретят Рождество вдвоем

Коррективы внесла пандемия коронавируса: ранее вся королевская семья собиралась в Сандрингемском дворце в графстве Норфолк

В Великобритании объявили о планах королевы Елизаветы II на Рождество. В этом году из-за пандемии коронавируса будет нарушена 33-летняя традиция— проводить зимние праздники в Сандрингеме в кругу семьи. Об этом пишет Newsweek.

94-летняя Елизавета и ее 99-летний супруг принц Филипп "спокойно проведут Рождество" в Виндзорском замке, где они проживают в настоящее время, соблюдая самоизоляцию. Это своего рода тоже традиция, именно в Виндзоре до 1988 года члены королевской семьи отмечали Рождество, однако потом елку стали наряжать в Сандрингеме. В Виндзор планировали вернуться после завершения планового ремонта, однако в 1992 году там Также Елизавета посещала церковную службу и встречалась с местными жителями.

[ + – ] Королева наряжает елку в Сандрингеме

В 2020 она помолится в замковой часовне и не появится перед подданными. Дети, внуки и правнуки королевы в Виндзор не приедут. Потому что Правительство Великобритании разрешило на время рождественских праздников собираться людям из "трех домохозяйств". И если бы Елизавета ІІ пригласила на праздники принца Чарльза с женой и принца Уильяма с семьей, то пришлось бы отказать прочим. Поэтому королева решила не нарушать правила и никого не расстраивать, а потому она и герцог Эдинбургский встретят Рождество в компании друг друга, а с родственниками пообщаются посредством видеосвязи.

[ + – ] Празднование Рождества королевской семьей в прошлые годы/Все фото: The Royal Family

В последний раз супруги встречали Рождество только вдвоем в 1949 году. Тогда годовалый принц Чарльз остался в Великобритании, а его родители встретились на Мальте, куда откомандировали принца Филиппа, в то время служившего в Королевском военно-морском флоте.

Остальные члены королевской семьи, скорей всего, также не покинут своих имений. Принц Чарльз и Камилла остануться в шотландском поместье Хайгроув. Принц Уильям и Кейт Миддлтон в Анмер-холле в Норфолке, а принц Гарри и Меган Маркл ранее заявляли, что с нетерпением ждут возможности встретить свое первое совместное Рождество в Лос-Анджелесе.