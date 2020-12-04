Звезды "Властелина колец" хотят выкупить дом Дж. Р. Р. Толкина и сделать в нем музей

Именно в небольшом особняке в Оксфордшире писатель написал свои самые известные романы

Сэр Иэн Маккеллен, сыгравший волшебника Гэндальфа в фильмах по романам Дж. Р. Р. Толкина, и Мартин Фримен, исполнивший роль хоббита Бильбо Бэггинса, присоединились к кампании по сбору средств на покупки дома Дж. Р. Р. Толкина в Оксофрдшире, Великобритания. Об этом пишет Daily Mail.

Именно в двухэтажном коттедже Джон Рональд Руэл Толкин написал свои самые известные романы – "Хоббит, или Туда и обратно" и "Властелин колец". Дом на Нортмур-роуд, Оксфорд, был построен в 1920-х годах и писатель с семьей жил в нем с 1930 по 1947 год. В комнате, где сейчас размещается гостиная, был кабинет Толкина, где он и творил.

[ + – ] Дом Толкина в Оксфорде

В то время Толкин занимал должности профессора англосаксонского языка в Пемброк-колледже Оксфордского университета (1925—1945) и профессора английского языка и литературы в Мертон-колледже (1945—1959).

Дом продается за четыре с половиной миллиона фунтов стерлингов и в агентстве по недвижимости он описывается, как "важная часть истории Оксфорда". В 2004 году он был куплен частным лицом за полтора миллиона фунтов и с той поры цена значительно выросла. Также рядом с домом находится паб под названием "Орел и дитя", где проходили собрания литературного клуба "Инклинги", членом которого являлся писатель. Считается, что именно он послужил прообразом паба "Гарцующий пони" из романов Толкина.

[ + – ] Паб "Орел и дитя" в Оксфорде

Так что поклонники творчества писателя организовали кампанию по сбору средств, чтобы выкупить дом и сделать в нем литературный центр и музей Толкина.

[ + – ] Джон Рис-Дэвис и Энни Леннокс

[ + – ] Иэн Маккеллен и Мартин Фримен

К инициативе Project Northmoor, запущенной писательницей Джулией Голдинг, уже успели присоединиться актеры, которые сыграли в фильмах, снятых по романам Толкина. Среди прочих – свой вклад внесли сэр Иэн Маккеллен, исполнивший роль волшебника Гэндальфа, Мартин Фримен (хоббит Бильбо Бэггинс), Джон Рис-Дэвис (гном Гимли). К ним уже присоединились певица Энни Леннокс и актер Дерек Якоби.

Напомним, Дж. Р. Р. Толкин, благодаря своим романам в жанре фентези, считается "отцом" данного жанра. А фильмы, снятые по его романам, собрали в прокате миллиарды долларов. Сейчас к производству готовится сериал "Властелин колец", который выйдет на сервисе Amazon Prime Video.