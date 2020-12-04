Звезды "Властелина колец" хотят выкупить дом Дж. Р. Р. Толкина и сделать в нем музей
Именно в небольшом особняке в Оксфордшире писатель написал свои самые известные романы
Сэр Иэн Маккеллен, сыгравший волшебника Гэндальфа в фильмах по романам Дж. Р. Р. Толкина, и Мартин Фримен, исполнивший роль хоббита Бильбо Бэггинса, присоединились к кампании по сбору средств на покупки дома Дж. Р. Р. Толкина в Оксофрдшире, Великобритания. Об этом пишет Daily Mail.
Именно в двухэтажном коттедже Джон Рональд Руэл Толкин написал свои самые известные романы – "Хоббит, или Туда и обратно" и "Властелин колец". Дом на Нортмур-роуд, Оксфорд, был построен в 1920-х годах и писатель с семьей жил в нем с 1930 по 1947 год. В комнате, где сейчас размещается гостиная, был кабинет Толкина, где он и творил.
В то время Толкин занимал должности профессора англосаксонского языка в Пемброк-колледже Оксфордского университета (1925—1945) и профессора английского языка и литературы в Мертон-колледже (1945—1959).
Дом продается за четыре с половиной миллиона фунтов стерлингов и в агентстве по недвижимости он описывается, как "важная часть истории Оксфорда". В 2004 году он был куплен частным лицом за полтора миллиона фунтов и с той поры цена значительно выросла. Также рядом с домом находится паб под названием "Орел и дитя", где проходили собрания литературного клуба "Инклинги", членом которого являлся писатель. Считается, что именно он послужил прообразом паба "Гарцующий пони" из романов Толкина.
Так что поклонники творчества писателя организовали кампанию по сбору средств, чтобы выкупить дом и сделать в нем литературный центр и музей Толкина.
К инициативе Project Northmoor, запущенной писательницей Джулией Голдинг, уже успели присоединиться актеры, которые сыграли в фильмах, снятых по романам Толкина. Среди прочих – свой вклад внесли сэр Иэн Маккеллен, исполнивший роль волшебника Гэндальфа, Мартин Фримен (хоббит Бильбо Бэггинс), Джон Рис-Дэвис (гном Гимли). К ним уже присоединились певица Энни Леннокс и актер Дерек Якоби.
Напомним, Дж. Р. Р. Толкин, благодаря своим романам в жанре фентези, считается "отцом" данного жанра. А фильмы, снятые по его романам, собрали в прокате миллиарды долларов. Сейчас к производству готовится сериал "Властелин колец", который выйдет на сервисе Amazon Prime Video.